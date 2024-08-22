Рада запретила врачам выписывать лекарства под влиянием "финансовых стимулов" от компаний

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет врачам выписывать лекарственные препараты на бланках, содержащих рекламную информацию, а фармацевты по просьбе покупателей будут обязаны предоставлять достоверную информацию об имеющихся аналогах. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №10293 и пресс-службу Минздрава.

Детали

Согласно законопроекту, запрещается врачам, фармацевтам, специалистам по реабилитации назначать лекарства, медизделия или вспомогательные средства реабилитации под влиянием прямых или косвенных финансовых стимулов, а именно:

получение сувенирной и брендированной продукции;

премий, бонусов, подарков;

возврат части средств по назначению;

участия в конкурсах, лотереях, событиях от фармпредставителей в обмен на назначение.

Также под запрет подпадает выписывание лекарственных препаратов на бланках, которые содержат рекламную информацию или способствуют контролю частоты назначения. Ограничения будут распространяться и на медицинские изделия и вспомогательные средства реабилитации.

Фармацевты при отпуске лекарственных средств по просьбе покупателей будут обязаны предоставлять достоверную информацию об имеющихся аналогах, которые могут быть эквивалентными по своему действию, составу или эффективности. Кроме этого, запрещается скрывать информацию о лекарствах с аналогичным действующим веществом по более низкой цене, руководствуясь собственной выгодой.

Напомним

16 августа закон о легализации медицинского каннабиса, вступил в силу. Закон регулирует вопросы изготовления и оборота растений каннабиса и создаст условия для доступа пациентов к необходимому лечению онкологических и других заболеваний, а также посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны.