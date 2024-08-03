Более миллиона доз оральной вакцины для детей против полиомиелита прибыло в Украину, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

1,1 млн доз вакцин (на сумму более 8 млн грн) по запросу Министерства здравоохранения закупили Медзакупки Украины (МЗУ) в прошлом году, сейчас вся партия доставлена в страну. Это живая ослабленная оральная вакцина для профилактики полиомиелита (ОПВ) бельгийского производства (компания "Glaxosmithkline Biologicals S.A").

"Украина преодолела последнюю вспышку полио, но это не значит, что угрозы нет. Каждый ребенок должен быть вакцинирован против полиомиелита и медицинская система обеспечивает все возможности для этого. Поставленная вакцина будет распределена в пункты прививок во все области. Полный курс вакцинации позволяет сформировать иммунитет на всю жизнь. Именно поэтому родителям, которые из-за переезда, смены места жительства или других обстоятельств пропустили с детьми визит к врачу и вакцинацию по календарю важно скорректировать график", - сказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Сейчас вакцина находится на складе логистического партнера МЗУ и хранятся в специальных условиях при температуре -20°C. Вакцина получила положительное заключение о качестве от Гослекслужбы и в течение августа будет развезена в центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ).

"Вакцина от полиомиелита даст возможность обезопасить детей от рисков заболевания этой тяжелой болезнью и избежать прерывания обязательных прививок, ведь это вопрос национальной безопасности", - добавил заместитель генерального директора по управлению поставками Медицинских закупок Украины Олег Клец.

Добавим

По данным Минздрава, все вакцины по Национальному календарю профилактических прививок в Украине являются бесплатными для детей и взрослых. Даже если ребенок пропустил прививку по календарю, он может сделать ее позже бесплатно.

Полиомиелит - это опасное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу, если не вакцинироваться. Оральная вакцина против полиомиелита (ОПВ) входит в перечень обязательных прививок. В частности, до первого года жизни ребенок должен получить две дозы вакцины инъекционно в 2 и 4 месяца. Далее - в 6,18 месяцев, а также в 6 и 14 лет ребенок получает капли.

Если график вакцинации нарушен (пропущена какая-то из прививок), это не значит, что надо начинать курс иммунизации сначала. Однако крайне важно наверстать пропущенные прививки как можно скорее, независимо от того, сколько прошло времени. Поэтому обратитесь к терапевту, семейному врачу или педиатру - специалист поможет вам составить индивидуальный график прививок.