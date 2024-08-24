В Украине завтра не планируют отключать свет, но призывают экономить
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что 25 августа в Украине не прогнозируются ограничения электроснабжения. Однако компания призывает потреблять электроэнергию экономно, особенно в дневные часы с 10:00 до 16:00.
Завтра, 25 августа, в Украине не планируют отключать свет, но призывают потреблять электроэнергию экономно, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
"Завтра, 25 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о мерах ограничения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
В компании также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно - пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.
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