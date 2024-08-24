В Україні завтра не планують відключати світло, але закликають економити
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що 25 серпня в Україні не прогнозуються обмеження електропостачання. Однак компанія закликає споживати електроенергію ощадливо, особливо у денні години з 10:00 до 16:00.
Завтра, 25 серпня, в Україні не планують відключати світло, але закликають споживати електроенергію ощадливо, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
У компанії також закликали українців споживати електроенергію ощадливо - користуватись потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Ситуація в енергетиці зараз складніша, ніж в попередні тижні: у Міненерго дали роз'яснення16.07.24, 20:20 • 61567 переглядiв