Украинская энергосистема находится в тяжелом состоянии из-за массированных атак на энергетические объекты и высоких температур, что приводит к четырем очередям отключения электроэнергии по всей стране. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

"У нас сегодня ситуация еще сложнее, чем предыдущие дни и недели, потому что мы видим, насколько сложной остается ситуация практически во всей энергетической системе из-за массированных атак россиян на энергетические объекты, из-за значительных потерь, из-за практически ежедневных дополнительных, хоть и более мелких, но все равно поврежденных и сетей, и линий электропередачи. Это все приводит к тому, что энергосистема действительно сейчас переживает сложные времена," - отметила Гринчук.

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Кроме того, продолжается ремонтная кампания на всех объектах и техническое обслуживание для подготовки к отопительному сезону.

"Кроме того, мы видим страшную жару за окном, и это также влияет и на рост потребления, и на увеличение, к сожалению, дефицита в энергосистеме", - сказала она.

Из-за нарушения работы на одном из энергетических объектов также применялись дополнительные графики аварийных отключений.

"Наши энергетики старались как можно быстрее привести в порядок оборудование и уже сейчас оно в работе, работает, налаживаются последние технологические процессы. И надеемся, что в очень короткий период мы откажемся от графиков аварийных отключений и будем более стабилизировать работу энергосистемы для того, чтобы облегчить ситуацию для всех потребителей," - подытожила Гринчук.

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