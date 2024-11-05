В Украине засеяли почти 6 млн га озимых: какие области уже завершили посевную
Киев • УНН
Аграрии Украины засеяли 5,98 млн га озимых культур, из которых 4,9 млн га - зерновые и 1 млн га - рапс. Девять областей уже полностью завершили сев озимых зерновых.
Украинские аграрии засеяли почти 6 млн га озимых культур, сообщили в Минагрополитики во вторник, пишет УНН.
Детали
«Украинские аграрии уже засеяли 5,98 млн га озимых культур. Озимые зерновые сеют во всех областях, в целом засеяно уже почти 4,9 млн га (95%). Озимого рапса посеяно более 1 млн га», - говорится в сообщении.
В частности:
- озимой пшеницы - 4,3 млн га (96%);
- озимого ячменя - 543,6 тыс. га (85%);
- озимой ржи - 67,9 тыс. га (96%);
- озимого рапса - 1,07 млн га (96%).
Аграрии Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областей завершили сев озимых зерновых. Аграрии 12 областей завершили сев озимого рапса.
Среди лидеров по объемам сева озимых на зерно впереди аграрии Николаевской области - 503,1 тыс. га (100,5%), Запорожской области - 100,8 тыс. га (99,9%), и Хмельницкой области - 238,8 тыс. га (99,5%).
В Украине собрали 66,7 млн тонн нового урожая: какие области больше всего1 ноября 2024, 14:01 • 25937 просмотров