В Украине засеяли почти 6 млн га озимых: какие области уже завершили посевную

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
14:02 • 101106 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
12:50 • 110029 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
11:31 • 111763 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
10:00 • 111526 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 130098 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 114085 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 141523 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 151881 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 150284 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 164386 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ХАМАС отклонил мирное предложение Египта по Сектору Газа - Блинкин

ХАМАС отклонил мирное предложение Египта по Сектору Газа - Блинкин

01:08 • 26900 просмотра
Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине - Рютте

Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине - Рютте

01:14 • 77052 просмотра
россия планировала теракты на бортах гражданских самолетов Канады и США - WSJ

россия планировала теракты на бортах гражданских самолетов Канады и США - WSJ

01:59 • 55265 просмотра
В Израиле арестовали помощника Нетаньяху которого подозревают в передаче секретной информации

В Израиле арестовали помощника Нетаньяху которого подозревают в передаче секретной информации

02:36 • 51608 просмотра
Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

03:11 • 68015 просмотра
публикации
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 115813 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 130118 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 163297 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 161437 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 236678 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 109412 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 116272 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 136748 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 141903 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 120842 просмотра
Актуальное
В Украине засеяли почти 6 млн га озимых: какие области уже завершили посевную

В Украине засеяли почти 6 млн га озимых: какие области уже завершили посевную

Киев  •  УНН

09:09 • 1910 просмотра

Read in English

Аграрии Украины засеяли 5,98 млн га озимых культур, из которых 4,9 млн га - зерновые и 1 млн га - рапс. Девять областей уже полностью завершили сев озимых зерновых.

Украинские аграрии засеяли почти 6 млн га озимых культур, сообщили в Минагрополитики во вторник, пишет УНН.

Детали

«Украинские аграрии уже засеяли 5,98 млн га озимых культур. Озимые зерновые сеют во всех областях, в целом засеяно уже почти 4,9 млн га (95%). Озимого рапса посеяно более 1 млн га», - говорится в сообщении.

В частности:

  • озимой пшеницы - 4,3 млн  га (96%);
  • озимого ячменя - 543,6 тыс. га (85%);
  • озимой ржи - 67,9 тыс. га (96%);
  • озимого рапса -  1,07 млн га (96%).

Аграрии Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областей завершили сев озимых зерновых. Аграрии 12 областей завершили сев озимого рапса.

Среди лидеров по объемам сева озимых на зерно впереди аграрии Николаевской области - 503,1 тыс. га (100,5%), Запорожской области - 100,8 тыс. га (99,9%), и Хмельницкой области - 238,8 тыс. га (99,5%).

Image

В Украине собрали 66,7 млн тонн нового урожая: какие области больше всего1 ноября 2024, 14:01 • 25937 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
ukrainaУкраина