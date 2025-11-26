$42.400.03
48.950.03
ukenru
10:00 • 4872 просмотра
публикации
Эксклюзивы
В Украине заработала Единая информационная система социальной сферы: Зеленский подписал закон

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 4607-IX, создающий Единую информационную систему социальной сферы. Это централизует и автоматизирует процессы социальной защиты, уменьшая коррупционные риски.

В Украине заработала Единая информационная система социальной сферы: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 4607-IX, который вводит Единую информационную систему социальной сферы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Детали

Текст проекта закона опубликован на сайте украинского парламента. Этот нормативно-правовой акт позволит централизовать и автоматизировать процессы в сфере социальной защиты, обеспечить прозрачное администрирование всех расходов на социальную поддержку, упростить процедуры для граждан и уменьшить коррупционные риски на государственном и местном уровнях.

Также закон предусматривает создание большого государственного электронного "хаба", в котором будут собраны все данные и сервисы, связанные с социальной поддержкой людей.

Напомним

В сентябре 2025 года Верховная Рада Украины поддержала в целом как закон правительственный законопроект о Единой информационной системе социальной сферы. Данная система будет собирать данные из государственных реестров, формируя Единый социальный реестр с информацией о получателях социальной поддержки.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина