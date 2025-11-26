В Україні запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 4607-IX, який запроваджує Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.
Деталі
Текст проекту закону опублікований на сайті українського парламенту. Цей нормативно-правовий акт дозволить централізувати й автоматизувати процеси у сфері соціального захисту, забезпечити прозоре адміністрування всіх видатків на соціальну підтримку, спростити процедури для громадян та зменшити корупційні ризики на державному і місцевому рівнях.
Також закон передбачає створення великого державного електронного "хабу", у якому будуть зібрані всі дані та сервіси, пов’язані із соціальною підтримкою людей.
Нагадаємо
У вересні 2025 року Верховна Рада України підтримала в цілому як закон урядовий законопроект про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Дана система збиратиме дані з державних реєстрів, формуючи Єдиний соціальний реєстр з інформацією про отримувачів соціальної підтримки.