10:00 • 4290 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 11768 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 23379 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 21017 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 15021 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 26770 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 15789 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14080 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24052 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40819 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
В Україні запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 4607-IX, що створює Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Це централізує та автоматизує процеси соціального захисту, зменшуючи корупційні ризики.

В Україні запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 4607-IX, який запроваджує Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.

Деталі

Текст проекту закону опублікований на сайті українського парламенту. Цей нормативно-правовий акт дозволить централізувати й автоматизувати процеси у сфері соціального захисту, забезпечити прозоре адміністрування всіх видатків на соціальну підтримку, спростити процедури для громадян та зменшити корупційні ризики на державному і місцевому рівнях.

Також закон передбачає створення великого державного електронного "хабу", у якому будуть зібрані всі дані та сервіси, пов’язані із соціальною підтримкою людей.

Нагадаємо

У вересні 2025 року Верховна Рада України підтримала в цілому як закон урядовий законопроект про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Дана система збиратиме дані з державних реєстрів, формуючи Єдиний соціальний реєстр з інформацією про отримувачів соціальної підтримки.

Євген Устименко

