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В Украине запустили электронный реестр музейных ценностей: что это изменит

В Украине запустили электронный реестр музейных ценностей: что это изменит

Киев  •  УНН

 • 6450 просмотра

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В Киеве презентовали электронный реестр Музейного фонда Украины, к которому уже присоединились более 300 музеев.

В Киеве презентовали реестр Музейного фонда Украины. Произошло это во время конференции, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Глобальная цель создания реестра Музейного фонда Украины - собрать в едином месте данные о музейном фонде Украины и сделать их доступными для общественности и специалистов. На сегодня к электронному реестру уже присоединились более 300 музеев из 652.

Конференция, состоявшаяся в столице, стала итоговым мероприятием проекта "Внедрение системы электронного учета Музейного фонда Украины", который внедряется в соответствии с меморандумом между Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, Украинским центром культурных исследований и Фондом международной солидарности, при поддержке правительства Республики Польша.

В Украине из-за войны более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения6 нояб. 2024, 04:11 • 50526 просмотров

Заместитель Министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь. Она отметила, что во времена, когда Украина противостоит не только физической агрессии, но и попыткам уничтожения украинской идентичности, культура также является полем боя.

"россия не просто уничтожает наши памятники - она использует культуру как оружие. Похищение артефактов, включение их в российские реестры, пропаганда "общей истории", изменение и искажение исторических фактов - это признаки культурного геноцида, попытка стереть украинскую идентичность. Система электронного учета Музейного фонда, которую мы сегодня представляем, - это наш вклад в сохранение и восстановление. Уже сегодня эта система позволяет нам детально фиксировать и документировать, а в будущем возвращать то, что было похищено", - сказала заместитель Министра.

Цифровая трансформация имеет целью сделать Украину самой удобной страной в мире - как для граждан, так и для культурного сообщества, отмечают в министерстве.  

"Мы строим систему, которая является доступной, понятной и современной. При этом, мы внедряем ее не только для себя, но и как часть глобальной инициативы защиты культурных ценностей", - добавила Анастасия Бондарь.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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