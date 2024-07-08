В Украине зафиксировано 211 пожаров, которые были вызваны, как использованием генераторов, аккумуляторов, зарядных станций, инверторов и газовых баллончиков. Из-за генераторов произошло 36. В общем погибли три человека. Об этом сообщила руководитель пресс-службы в ГСЧС Украины Светлана Водолага во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На сегодня у нас зафиксировано 211 пожаров, которые были вызваны, как использованием генераторов, аккумуляторов, зарядных станций, инверторов и газовых баллончиков, - рассказала Водолага.

Детали

Так, согласно представленной презентации, за 6 месяцев 211 пожаров были вызваны из-за:

аккумуляторы (павербанки) - 77

зарядные станции (блоки питания) - 38

генераторы - 36

инверторы - 5

газовые баллончики - 55

"В результате этих пожаров погибли 3 человека и 34 получили травмы. Общие (материальные - ред.) потери почти 21 млн грн", - сказала Водолага.

Дополнение

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