Киев • УНН
В Украине зафиксировано 211 пожаров, вызванных генераторами, аккумуляторами, зарядными станциями, инверторами и газовыми канистрами, в результате которых погибли 3 человека, 34 человека травмированы и нанесен ущерб на сумму почти 21 млн грн.
В Украине зафиксировано 211 пожаров, которые были вызваны, как использованием генераторов, аккумуляторов, зарядных станций, инверторов и газовых баллончиков. Из-за генераторов произошло 36. В общем погибли три человека. Об этом сообщила руководитель пресс-службы в ГСЧС Украины Светлана Водолага во время брифинга, передает корреспондент УНН.
На сегодня у нас зафиксировано 211 пожаров, которые были вызваны, как использованием генераторов, аккумуляторов, зарядных станций, инверторов и газовых баллончиков,
Детали
Так, согласно представленной презентации, за 6 месяцев 211 пожаров были вызваны из-за:
"В результате этих пожаров погибли 3 человека и 34 получили травмы. Общие (материальные - ред.) потери почти 21 млн грн", - сказала Водолага.
Дополнение
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