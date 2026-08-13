В Украине за пять месяцев зафиксировали 30 обращений из-за укусов змей, среди пострадавших — 4 ребёнка

Менее чем за полгода в Украине зарегистрировано 30 обращений за медицинской помощью из-за укусов змей, среди пострадавших — 4 ребенка, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

По данным Центра общественного здоровья Украины, с марта и до начала августа в Украине зарегистрировано 30 обращений за медицинской помощью из-за укусов змей. Среди пострадавших — 4 ребенка — говорится в сообщении.

Географически зарегистрированные случаи распределились следующим образом:

Житомирская область — 10 случаев;

Ивано-Франковская — 9;

Львовская — 5;

Черновицкая — 4;

Закарпатская и Ровненская — по 1.

Что важно знать о змеях

В Украине нет смертельно ядовитых змей. В нашей стране обитают три вида ядовитых змей: степная гадюка, обыкновенная гадюка и гадюка Никольского. Ни одна из них не представляет смертельной опасности для взрослого здорового человека.

Змеи не нападают первыми. Если потревожить змею, она будет вынуждена защищаться. Увидев змею, спокойно дождитесь, пока она сама уползет. Не делайте резких движений, не пытайтесь приблизиться к змее или отогнать ее, и тем более — не убивайте ее.

Змеи играют важную роль в экосистеме — контролируют популяцию грызунов.

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Где можно встретить змею

Змеи активны только в теплое время года — с апреля до поздней осени. Чаще всего их можно встретить в заболоченных местностях, возле заросших озер и прудов, в горах и степях, кроме того — возле свалок строительных материалов и в других подобных местах.

Пресмыкающиеся часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или стволами поваленных деревьев, а в солнечную погоду змеи греются на пеньках, тропинках и открытых участках.