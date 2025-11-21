В Украине за неделю родилось почти 3 тысячи детей: мальчиков меньше, чем девочек
Киев • УНН
На прошлой неделе в Украине зарегистрировано 2728 новорожденных: 1361 мальчик и 1367 девочек. Эти данные предоставлены Министерством юстиции Украины.
Органы государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины зарегистрировали на прошлой неделе 2728 новорожденных малышей. Среди них — 1361 мальчик и 1367 девочек
Напомним
Министерство юстиции назвало редкие и популярные детские имена по областям. На западе Украины чаще встречаются такие имена, как Виктория и Артем, тогда как на востоке - Екатерина и Дмитрий.