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Янголя та Вікторія: Мін'юст назвав рідкісні та популярні дитячі імена по областях

Київ • УНН

 • 2007 перегляди

В Україні назвали популярні імена для дітей по областях: на заході Вікторія й Артем, на сході - Катерина та Дмитро. Також були наведені рідковживані імена в областях.

Янголя та Вікторія: Мін'юст назвав рідкісні та популярні дитячі імена по областях

Міністерство юстиції назвало рідкісні та популярні дитячі імена по областях. На заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, тоді як на сході - Катерина та Дмитро, передає УНН.

Кожна область має свої унікальні імена, що надає всім куточкам нашої держави свого неповторного колориту. Наприклад, на заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, тоді як на сході — Катерина та Дмитро. Північ України відзначається популярністю імен Анна та Максим, а на півдні України частіше можна зустріти Марію та Владислава

- йдеться в повідомленні.

Крім популярних, кожна область України вирізняється рідковживаними іменами.

Наприклад, у Дніпропетровській області рідковживані імена:

  •  Дарій;
    • Арнела;
      • Леон;
        • Лія;
          • Мірон;
            • Ясмін;
              • Тамерлан;
                • Хана.

                  У Херсонській області рідковживані імена:

                  • Амірхан;
                    • Мілія;
                      • Шаміль;
                        • Сумайя;
                          • Салман;
                            • Аделаїда;
                              • Елезар;
                                • Муніра.

                                  У Києві рідковживані імена:

                                  • Аквамарін;
                                    • Квітка;
                                      • Сіріус;
                                        • Ірма;
                                          • Клим;
                                            • Янголя;
                                              • Султан;
                                                • Вірляна.

                                                  "Зауважимо, що через тимчасову окупацію частини Донецької області та відсутність доступу до Луганської області внаслідок збройної агресії рф, дані щодо цих регіонів наразі є неповними. Наведені приклади охоплюють статистику за 2024 рік та є лише частинкою різноманіття імен нашої країни", - зазначають в Мін'юсті.

                                                  Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли16.03.25, 05:05 • 18216 переглядiв

                                                  Доповнення

                                                  У 2024 році в Україні народилося понад 176 000 дітей. Серед популярних імен для малюків лідирують Анна, Софія, Артем та Максим, а серед незвичних з'явилися Барбі, Мерсі, Святогор, Султан і Добриня.

                                                  Анна Мурашко

                                                  Анна Мурашко

                                                  Суспільство
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