Янгола и Виктория: Минюст назвал редкие и популярные детские имена по областям
Киев • УНН
В Украине назвали популярные имена для детей по областям: на западе Виктория и Артем, на востоке - Екатерина и Дмитрий. Также были приведены редко используемые имена в областях.
Министерство юстиции назвало редкие и популярные детские имена по областям. На западе Украины чаще встречаются такие имена, как Виктория и Артем, тогда как на востоке - Екатерина и Дмитрий, передает УНН.
Каждая область имеет свои уникальные имена, что придает всем уголкам нашего государства свой неповторимый колорит. Например, на западе Украины чаще встречаются такие имена, как Виктория и Артем, тогда как на востоке — Екатерина и Дмитрий. Север Украины отмечается популярностью имен Анна и Максим, а на юге Украины чаще можно встретить Марию и Владислава
Кроме популярных, каждая область Украины отличается редкими именами.
Например, в Днепропетровской области редкие имена:
- Дарий;
- Арнела;
- Леон;
- Лия;
- Мирон;
- Ясмин;
- Тамерлан;
- Хана.
В Херсонской области редкие имена:
- Амирхан;
- Милия;
- Шамиль;
- Сумайя;
- Салман;
- Аделаида;
- Элезар;
- Мунира.
В Киеве редкие имена:
- Аквамарин;
- Цветок;
- Сириус;
- Ирма;
- Клим;
- Янголя;
- Султан;
- Вирляна.
"Заметим, что из-за временной оккупации части Донецкой области и отсутствия доступа к Луганской области вследствие вооруженной агрессии рф, данные по этим регионам пока неполные. Приведенные примеры охватывают статистику за 2024 год и являются лишь частицей разнообразия имен нашей страны", - отмечают в Минюсте.
Рождение скольких малышей зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили16.03.25, 05:05 • 18209 просмотров
Дополнение
В 2024 году в Украине родилось более 176 000 детей. Среди популярных имен для малышей лидируют Анна, София, Артем и Максим, а среди необычных появились Барби, Мерси, Святогор, Султан и Добрыня.