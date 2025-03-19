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Янгола и Виктория: Минюст назвал редкие и популярные детские имена по областям

Киев • УНН

 • 1994 просмотра

В Украине назвали популярные имена для детей по областям: на западе Виктория и Артем, на востоке - Екатерина и Дмитрий. Также были приведены редко используемые имена в областях.

Янгола и Виктория: Минюст назвал редкие и популярные детские имена по областям

Министерство юстиции назвало редкие и популярные детские имена по областям. На западе Украины чаще встречаются такие имена, как Виктория и Артем, тогда как на востоке - Екатерина и Дмитрий, передает УНН.

Каждая область имеет свои уникальные имена, что придает всем уголкам нашего государства свой неповторимый колорит. Например, на западе Украины чаще встречаются такие имена, как Виктория и Артем, тогда как на востоке — Екатерина и Дмитрий. Север Украины отмечается популярностью имен Анна и Максим, а на юге Украины чаще можно встретить Марию и Владислава

- говорится в сообщении.

Кроме популярных, каждая область Украины отличается редкими именами.

Например, в Днепропетровской области редкие имена:

  •  Дарий;
    • Арнела;
      • Леон;
        • Лия;
          • Мирон;
            • Ясмин;
              • Тамерлан;
                • Хана.

                  В Херсонской области редкие имена:

                  • Амирхан;
                    • Милия;
                      • Шамиль;
                        • Сумайя;
                          • Салман;
                            • Аделаида;
                              • Элезар;
                                • Мунира.

                                  В Киеве редкие имена:

                                  • Аквамарин;
                                    • Цветок;
                                      • Сириус;
                                        • Ирма;
                                          • Клим;
                                            • Янголя;
                                              • Султан;
                                                • Вирляна.

                                                  "Заметим, что из-за временной оккупации части Донецкой области и отсутствия доступа к Луганской области вследствие вооруженной агрессии рф, данные по этим регионам пока неполные. Приведенные примеры охватывают статистику за 2024 год и являются лишь частицей разнообразия имен нашей страны", - отмечают в Минюсте.

                                                  Рождение скольких малышей зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили16.03.25, 05:05 • 18209 просмотров

                                                  Дополнение

                                                  В 2024 году в Украине родилось более 176 000 детей. Среди популярных имен для малышей лидируют Анна, София, Артем и Максим, а среди необычных появились Барби, Мерси, Святогор, Султан и Добрыня.

                                                  Анна Мурашко

                                                  Анна Мурашко

                                                  Общество
                                                  Украина
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