Янгола и Виктория: Минюст назвал редкие и популярные детские имена по областям

Министерство юстиции назвало редкие и популярные детские имена по областям. На западе Украины чаще встречаются такие имена, как Виктория и Артем, тогда как на востоке - Екатерина и Дмитрий, передает УНН.

Каждая область имеет свои уникальные имена, что придает всем уголкам нашего государства свой неповторимый колорит. Например, на западе Украины чаще встречаются такие имена, как Виктория и Артем, тогда как на востоке — Екатерина и Дмитрий. Север Украины отмечается популярностью имен Анна и Максим, а на юге Украины чаще можно встретить Марию и Владислава