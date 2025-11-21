В Україні за тиждень народилося майже 3 тисячі дітей: хлопчиків менше, ніж дівчаток

$42.150.06
48.520.22
ukenru
14:48 • 2944 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 9276 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11341 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21950 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 17695 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23912 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 24439 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29644 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 47072 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23238 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.5м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36497 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 21441 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35788 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21 листопада, 08:07 • 20445 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 16971 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 21950 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 23912 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35948 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 47072 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 65283 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 17092 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36636 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 42801 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 56519 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 78245 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Дипломатка

В Україні за тиждень народилося майже 3 тисячі дітей: хлопчиків менше, ніж дівчаток

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Минулого тижня в Україні зареєстровано 2728 новонароджених: 1361 хлопчик та 1367 дівчаток. Ці дані надані Міністерством юстиції України.

В Україні за тиждень народилося майже 3 тисячі дітей: хлопчиків менше, ніж дівчаток

Упродовж минулого тижня в Україні народились майже три тисячі дітей, передає УНН із посиланням на Мін'юст.

Органи державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України зареєстрували на минулому тижні 2728 новонароджених малюків. Серед них — 1361 хлопчик та 1367 дівчаток 

- йдеться у повідомленні.

Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини14.11.25, 16:48 • 30125 переглядiв

Нагадаємо

Міністерство юстиції назвало рідкісні та популярні дитячі імена по областях. На заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, тоді як на сході - Катерина та Дмитро.

Антоніна Туманова

Суспільство
Міністерство юстиції України
Україна