В Україні за тиждень народилося майже 3 тисячі дітей: хлопчиків менше, ніж дівчаток
Київ • УНН
Минулого тижня в Україні зареєстровано 2728 новонароджених: 1361 хлопчик та 1367 дівчаток. Ці дані надані Міністерством юстиції України.
Упродовж минулого тижня в Україні народились майже три тисячі дітей, передає УНН із посиланням на Мін'юст.
Органи державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України зареєстрували на минулому тижні 2728 новонароджених малюків. Серед них — 1361 хлопчик та 1367 дівчаток
Нагадаємо
Міністерство юстиції назвало рідкісні та популярні дитячі імена по областях. На заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, тоді як на сході - Катерина та Дмитро.