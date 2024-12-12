В Украине впервые применят механизм "спецмониторинга" ЮНЕСКО: что известно
Киев • УНН
Комитет ЮНЕСКО впервые применит механизм "специального мониторинга" в Украине и организует миссию в Харьков. Целью является фиксация повреждений Госпрома от российских авиаударов и сбор доказательств для Международного уголовного суда.
Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта решил впервые применить в Украине механизм "специального мониторинга". В Харьков организуют миссию. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.
11 декабря, во время заседания, члены Комитета поддержали решение об организации миссии "специального мониторинга" в Харьков. Таким образом Украина станет первой страной, где будет применен этот механизм,
Детали
В ведомстве уточнили, что такой шаг позволит зафиксировать повреждения здания Госпрома, по которому били российские оккупанты. Также будут скоординированы меры для восстановления памятника и собраны доказательства, чтобы российские военные преступники понесли ответственность.
Министр культуры Николай Точицкий отметил, что Украина усиливает работу по применению механизмов ЮНЕСКО для максимальной защиты и сохранения культурных ценностей в условиях войны.
Глава Минкульта уверен, что результаты работы миссии "спецмониторинга" помогут зафиксировать разрушения и направить выводы в Международный уголовный суд.
Напомним
В конце октября российские войска повредили авиабомбами здание Госпрома в Харькове, которое является памятником архитектуры под охраной ЮНЕСКО. Также повреждены медучреждение и админздания, есть 6 пострадавших.
Авиабомба повредила 7-й подъезд Госпрома в Харькове, выбив около 700 окон. Основные конструкции уцелели, но из-за статуса памятника архитектуры восстановление может длиться годами.