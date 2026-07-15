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В Украине выявили поставку продуктов для тюрем на более 100 млн грн по поддельным документам

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

В Украине расследуют почти 400 уголовных производств из-за поставки продуктов в учреждения ГКВС на более 100 млн грн с поддельными документами. В Закарпатье чиновники незаконно завладели почти тонной мясной и рыбной продукции.

В Украине выявили поставку продуктов для тюрем на более 100 млн грн по поддельным документам

На Украине правоохранители выявили масштабные нарушения при поставке продуктов питания в учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. По этим фактам правоохранители расследуют почти 400 уголовных производств, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, проверки показали, что в 2025–2026 годах в пенитенциарные учреждения поставляли продукты на сумму более 100 млн грн по документам о качестве и безопасности, которые имеют признаки подделки. Поставщики подавали декларации производителей и другие документы, которые должны были подтверждать происхождение и качество продукции. В то же время часть производителей, указанных в этих документах, фактически такую продукцию не изготавливала.

Кроме того, прокуроры установили факты поставки продуктов неизвестного происхождения в большинстве регионов Украины.

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По этим фактам правоохранители расследуют почти 400 уголовных производств по ст. 191, 325, 358 и 366 УК Украины. Речь идет о возможной растрате бюджетных средств при поставке продуктов для учреждений ДКВС, подделке официальных документов, служебном подлоге, а также нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Отдельный случай был раскрыт в Закарпатье. Прокуроры совместно с территориальным управлением ГБР установили, что работники учреждения исполнения наказаний незаконно завладели почти тонной мясной и рыбной продукции. По данным следствия, ее планировали в дальнейшем сбывать.

Двум должностным лицам учреждения сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Антонина Туманова

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