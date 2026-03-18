В Украине вдвое уменьшилось количество погибших на водоемах – ГСЧС
Киев • УНН
С начала 2026 года на воде погибло 59 человек против 142 в прошлом году. ГСЧС предупреждает о смертельной опасности тонкого льда во время весенней оттепели.
В Украине с начала 2026 года зафиксировано в 2,5 раза меньше погибших на водоемах, чем в прошлом году. В то же время спасатели предупреждают о пике опасности именно весной. Об этом шла речь на пресс-брифинге, передает УНН.
Детали
Несмотря на сложную зиму с резкими перепадами температур, ситуация с гибелью людей на воде улучшилась. В то же время с приходом весны риски только возрастают.
С начала года у нас 59 погибших на водных объектах, из них 5 детей. Для сравнения, в 2025 году – 142 погибших, из них 11 детей. То есть фактически в 2,5 раза меньше
Впрочем, по его словам, именно период оттепели является самым опасным.
Сейчас мы фиксируем пиковое значение гибели людей не зимой, а с началом весны. Лед кажется крепким, но он хрупкий и нестабильный
В ГСЧС призывают граждан не выходить на лед ни при каких условиях.
Совет один – сейчас выходить на лед смертельно опасно. Особенно прошу родителей объяснять это детям
В Киеве женщина с дочерью оказалась на льдине посреди залива Оболонь17.03.26, 20:22 • 5236 просмотров