В Украине вдвое уменьшилось количество погибших на водоемах – ГСЧС

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

С начала 2026 года на воде погибло 59 человек против 142 в прошлом году. ГСЧС предупреждает о смертельной опасности тонкого льда во время весенней оттепели.

В Украине с начала 2026 года зафиксировано в 2,5 раза меньше погибших на водоемах, чем в прошлом году. В то же время спасатели предупреждают о пике опасности именно весной. Об этом шла речь на пресс-брифинге, передает УНН.

Детали

Несмотря на сложную зиму с резкими перепадами температур, ситуация с гибелью людей на воде улучшилась. В то же время с приходом весны риски только возрастают.

С начала года у нас 59 погибших на водных объектах, из них 5 детей. Для сравнения, в 2025 году – 142 погибших, из них 11 детей. То есть фактически в 2,5 раза меньше 

– сообщил представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

Впрочем, по его словам, именно период оттепели является самым опасным.

Сейчас мы фиксируем пиковое значение гибели людей не зимой, а с началом весны. Лед кажется крепким, но он хрупкий и нестабильный 

– подчеркнул он.

В ГСЧС призывают граждан не выходить на лед ни при каких условиях.

Совет один – сейчас выходить на лед смертельно опасно. Особенно прошу родителей объяснять это детям 

– добавил Хорунжий.

Андрей Тимощенков

Общество
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина