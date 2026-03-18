В Україні вдвічі зменшилась кількість загиблих на водоймах – ДСНС

В Україні від початку 2026 року зафіксовано у 2,5 раза менше загиблих на водоймах, ніж торік. Водночас рятувальники попереджають про пік небезпеки саме навесні. Про це йшлося на пресбрифінгу, передає УНН.

Деталі

Попри складну зиму з різкими перепадами температур, ситуація із загибеллю людей на воді покращилась. Водночас із приходом весни ризики лише зростають.

Від початку року у нас 59 загиблих на водних об’єктах, із них 5 дітей. Для порівняння, у 2025 році – 142 загиблих, із них 11 дітей. Тобто фактично в 2,5 рази менше – повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

Втім, за його словами, саме період відлиги є найнебезпечнішим.

Зараз ми фіксуємо пікове значення загибелі людей не взимку, а з початком весни. Лід здається міцним, але він крихкий і нестабільний – наголосив він.

У ДСНС закликають громадян не виходити на лід за жодних умов.

Порада одна – зараз виходити на лід смертельно небезпечно. Особливо прошу батьків пояснювати це дітям – додав Хорунжий.

