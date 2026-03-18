В Україні вдвічі зменшилась кількість загиблих на водоймах – ДСНС

$43.950.1350.640.06
ukenru
Ексклюзив
11:56 • 10915 перегляди
Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
11:12 • 24071 перегляди
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
18 березня, 09:39 • 20831 перегляди
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
18 березня, 09:19 • 24102 перегляди
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
18 березня, 07:35 • 26987 перегляди
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 30267 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 43484 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45 • 39106 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 44718 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 38309 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
85%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити заборонено
18 березня, 06:05
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський
18 березня, 06:46
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванку
18 березня, 07:06
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнта
11:47
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у Хмельницькому
13:03
Публікації
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 22632 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 48460 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 56434 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 78561 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 70737 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Педро Санчес
Юлія Свириденко
Віктор Ляшко
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Іспанія
Мадрид
Європа
Реклама
УНН Lite
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо 15:54
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у Хмельницькому
13:03
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя"
17 березня, 19:22
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла Україна
17 березня, 15:31
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталі
17 березня, 12:55
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Іл-78
Instagram

В Україні вдвічі зменшилась кількість загиблих на водоймах – ДСНС

Київ • УНН

 • 1510 перегляди

З початку 2026 року на воді загинуло 59 осіб проти 142 минулого року. ДСНС попереджає про смертельну небезпеку тонкої криги під час весняної відлиги.

В Україні вдвічі зменшилась кількість загиблих на водоймах – ДСНС

В Україні від початку 2026 року зафіксовано у 2,5 раза менше загиблих на водоймах, ніж торік. Водночас рятувальники попереджають про пік небезпеки саме навесні. Про це йшлося на пресбрифінгу, передає УНН.

Деталі

Попри складну зиму з різкими перепадами температур, ситуація із загибеллю людей на воді покращилась. Водночас із приходом весни ризики лише зростають.

Від початку року у нас 59 загиблих на водних об’єктах, із них 5 дітей. Для порівняння, у 2025 році – 142 загиблих, із них 11 дітей. Тобто фактично в 2,5 рази менше 

– повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

Втім, за його словами, саме період відлиги є найнебезпечнішим.

Зараз ми фіксуємо пікове значення загибелі людей не взимку, а з початком весни. Лід здається міцним, але він крихкий і нестабільний 

– наголосив він.

У ДСНС закликають громадян не виходити на лід за жодних умов.

Порада одна – зараз виходити на лід смертельно небезпечно. Особливо прошу батьків пояснювати це дітям 

– додав Хорунжий.

У Києві жінка з донькою опинилась на крижині посеред затоки Оболонь17.03.26, 20:22 • 5278 переглядiв

Андрій Тимощенков

Суспільство
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна