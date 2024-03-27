В Украине в ближайшее время теплая погода, но с кратковременным похолоданием - синоптик

В Украине в ближайшее время ожидается теплая погода с температурой местами до +22°C, за исключением кратковременного похолодания 3-4 апреля, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

В ближайшее время в Украине ожидается теплая погода, разве что 3-4 апреля придет коротенькое похолодание, потом - снова будет тепло - рассказала Диденко в Facebook.

По данным синоптика, четверг будет в Украине теплым. Температура воздуха 28-го марта составит +12+18 градусов, в Крыму до +20+22 градусов.

Осадки маловероятны в большинстве областей Украины, лишь в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди.

Завтра, по ее словам, предполагается сильный юго-восточный ветер, временами порывы будут достигать штормовых, до 15-22 метров в секунду. только на востоке будет слабый, умеренный.

В Киеве четверг будет солнечным, сухим, ветреным и теплым, днем до +15 градусов.

Как указала синоптик, в пятницу - кратковременное похолодание до +10...+12 градусов и небольшой дождь. В субботу - сухо, +17...+19 градусов. В воскресенье - солнечно, +19...+22 градуса.

"Итак. Перезимовали. Настоящее тепло и солнце уже начинают открытую продажу витамина Д. Магнитные бури стихли", - подытожила Диденко.

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