В Украине установлен рекорд самого длинного онлайн-урока английского

В Украине прошел онлайн-урок английского языка, который длился 96 часов 41 секунду. Организатором рекордного урока стала львовская AP School - дистанционная школа английского языка. Об этом сообщила представительница Книги рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.

Детали

Онлайн урок начался 28 августа и завершился 1 сентября. Участие в нем приняли 13 преподавателей и 35 тысяч участников, которые имели возможность пройти путь от уровня A0 до C1 по английскому языку в интересной интеграционной форме.

«Уверена, что не скоро кому-то удастся такой рекорд побить. Но главное, что во время этого онлайн-урока предоставлялись очень качественные знания. Мы даже ночью и во время воздушных тревог следили, прервется ли этот марафон, но нет - преподаватели работали на полную отдачу», - отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Запись происходила в зеркальной студии и транслировалась одновременно на разных платформах: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook и Twitch.

Во время урока преподаватели давали советы, как легко изучать иностранный язык и делились бесплатными ресурсами для совершенствования знаний.

Как отметил директор AP School Николай Периг, установление этого рекорда преследовало две цели: во-первых помочь ВСУ. Во время трансляции был открыт благотворительный банк, цель - 3 млн грн, и сбор продолжается.

«Вторая важная цель - подчеркнуть, что люди должны в это трудное время не сдаваться, а развиваться. Изучение английского дает новые возможности: сотрудничать с зарубежными компаниями, общаться с партнерами, открывать бизнесы по всему миру, чтобы привлекать средства в Украину», - отметил Николай Периг.

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