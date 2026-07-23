В Украине станет прохладнее, местами пройдут дожди - синоптик дала прогноз на 24 июля
Киев • УНН
24 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди. Прохладнее всего на западе, Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине, где температура достигнет +17...+20 градусов.
В Украине 24 июля ожидается свежая погода с дождями и комфортной температурой. Самая прохладная погода будет в западных областях, на Сумщине, Полтавщине и местами на Днепропетровщине, где воздух прогреется до +17…+20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.
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Завтра самая прохладная погода будет в западных областях Украины, на Сумщине, Полтавщине и в некоторых районах Днепропетровщины, днём +17+20 градусов максимально. Такая себе свеженькая погода.
На остальной территории Украины ожидается 24-го июля +20+24 градуса, в восточных областях и на Одесщине теплее, +24+28 градусов.
Дожди пройдут более интенсивные в западных областях Украины, возможны временами сильные ливни, на остальной территории в пятницу - атмосфера игривая, возможны короткие локальные дожди. Конечно, всё равно красивое синее небо и ласковое солнце будут радовать
В Киеве 24-го июля короткий дождь будет чередоваться с ясной красивой погодой. Дневная температура воздуха около +23, +24 градусов.
В выходные начнёт теплеть там, где было прохладно, в понедельник подскочат градусы местами до +30+32-х, вторник-среда - небольшое снова понижение. А вот начало августа, по предварительным прогнозам, даст дорогу наконец настоящей жаре
В Украине 23 июля дожди на юге и без осадков на остальной территории23.07.26, 06:59 • 3544 просмотра