В Украине станет прохладнее, местами пройдут дожди - синоптик дала прогноз на 24 июля

В Украине 24 июля ожидается свежая погода с дождями и комфортной температурой. Самая прохладная погода будет в западных областях, на Сумщине, Полтавщине и местами на Днепропетровщине, где воздух прогреется до +17…+20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

Завтра самая прохладная погода будет в западных областях Украины, на Сумщине, Полтавщине и в некоторых районах Днепропетровщины, днём +17+20 градусов максимально. Такая себе свеженькая погода.

На остальной территории Украины ожидается 24-го июля +20+24 градуса, в восточных областях и на Одесщине теплее, +24+28 градусов.

Дожди пройдут более интенсивные в западных областях Украины, возможны временами сильные ливни, на остальной территории в пятницу - атмосфера игривая, возможны короткие локальные дожди. Конечно, всё равно красивое синее небо и ласковое солнце будут радовать

В Киеве 24-го июля короткий дождь будет чередоваться с ясной красивой погодой. Дневная температура воздуха около +23, +24 градусов.

В выходные начнёт теплеть там, где было прохладно, в понедельник подскочат градусы местами до +30+32-х, вторник-среда - небольшое снова понижение. А вот начало августа, по предварительным прогнозам, даст дорогу наконец настоящей жаре