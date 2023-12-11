В Украине стали больше производить и потреблять мяса
Киев • УНН
В 2023 году украинцы потребили больше мяса птицы и говядины, чем в предыдущем году, тогда как потребление свинины несколько снизилось; производство мяса птицы и говядины выросло, что привело к сокращению импорта мяса.
В этом году украинцы стали больше потреблять мяса птицы и говядины, чем в прошлом году. Такие данные за 2023 год приводит Минагрополитики. Передает УНН.
Детали
Так в этом году украинцы потребляли в среднем по 27 кг птицы и 7,4 кг говядины на одного человека. В прошлом году эти показатели были 26,2 кг и 7 кг соответственно.
При этом потребление свинины уменьшилось, в 2023 году украинцы потребляли 19,8 кг свинины в год, тогда как в 2022 году - 20,3 кг.
В соответствии с потреблением увеличилось и производство: мяса птицы произведено больше на 32 тыс. тонн - до 1 млн 285 тысяч тонн, говядины на 4 тысячи тонн - до 272 тысяч тонн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты назвали самое популярное мясо в Украине
Наращивание собственного производства позволило уменьшить количество импорта обоих видов мяса на 19 тыс. тонн. Мяса птицы было импортировано на 17 тысяч тонн меньше - 61 тысяча тонн, а говядины на 2 тысячи тонн меньше - 5 тысяч тонн. Снизился также и импорт свинины с 74 тыс. тонн до 41 тыс. тонн.
В целом потребление свинины, говядины и мяса птицы выросло с 54,1 кг в 2022 году до 54,7 кг в 2023 году. Импорт всех трех видов мяса снизился на 52 тыс. тонн - до 108 тысяч тонн.
В Украине стали больше производить и потреблять мяса
В 2023 году украинцы потребили больше мяса птицы и говядины, чем в предыдущем году, тогда как потребление свинины несколько снизилось; производство мяса птицы и говядины выросло, что привело к сокращению импорта мяса.
Зеленский встретился с главой Пентагона
Президент Украины Зеленский встретился с министром обороны США Остином и генералом Брауном, чтобы обсудить вызовы безопасности и оборонное сотрудничество. Визит также включает встречу с президентом Байденом и выступление перед американскими сенаторами.
Стефанишина и Сийярто обсудили права нацменьшинств и готовность Украины к интеграции в ЕС
Ольга Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто шаги реформ и защиту прав меньшинств, договорившись о сотрудничестве в сфере отраслевого законодательства. Это имеет ключевое значение для дальнейшего вступления Украины в ЕС без стратегических изменений.
На венгерской границе движение грузовиков не блокируется - представитель ГПСУ
Движение грузовиков на венгерской границе с Украиной продолжается беспрепятственно, а демонстрация демонстрирует поддержку Польши и Словакии вместо блокады.
Швеция объявила о выделении Украине 120 млн евро зимней помощи
Швеция выделила 1,4 млрд шведских крон (120 млн евро) на гуманитарную помощь для поддержки населения Украины этой зимой на фоне усиления российских атак на инфраструктуру. Средства будут направлены на поддержку украинской гражданской инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, а также на поддержку экспорта зерна и образовательного сектора.
Деньги будут: МВФ одобрил второй пересмотр программы для Украины
МВФ одобрил второй пересмотр своей программы для Украины, что позволит выделить транш в размере около 900 миллионов долларов.
Сумщина: россияне обстреляли восемь громад, зафиксировано более семи десятков взрывов
Российские войска атаковали границу Сумской области, обстреляв восемь громад в регионе. и вызвав более 70 взрывов; использовалось различное оружие, включая РСЗО, минометы, стрелковое оружие и БПЛА.
У Зеленского заявляют, что в оккупированном Крыму похоронили более 600 российских военных
По состоянию на 11 декабря подтверждено взятие в плен по меньшей мере 38 военнослужащих рф из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.
В россии создали рабочую группу для переписи истории о войне в Украине – росСМИ
Министерство образования и науки россии сформировало рабочую группу по написанию собственной истории войны на Украине, сообщает Юрий Петров из Российской академии наук.
Зеленский и глава Пентагона выступили в вашингтонском Университете национальной обороны
Президент Украины Зеленский и глава Пентагона США Ллойд Остин обсудили вопросы обороны Украины в Национальном университете обороны в Вашингтоне.