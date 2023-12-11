В Украине стали больше производить и потреблять мяса

В этом году украинцы стали больше потреблять мяса птицы и говядины, чем в прошлом году. Такие данные за 2023 год приводит Минагрополитики. Передает УНН.

Детали

Так в этом году украинцы потребляли в среднем по 27 кг птицы и 7,4 кг говядины на одного человека. В прошлом году эти показатели были 26,2 кг и 7 кг соответственно.

При этом потребление свинины уменьшилось, в 2023 году украинцы потребляли 19,8 кг свинины в год, тогда как в 2022 году - 20,3 кг.

В соответствии с потреблением увеличилось и производство: мяса птицы произведено больше на 32 тыс. тонн - до 1 млн 285 тысяч тонн, говядины на 4 тысячи тонн - до 272 тысяч тонн.

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Наращивание собственного производства позволило уменьшить количество импорта обоих видов мяса на 19 тыс. тонн. Мяса птицы было импортировано на 17 тысяч тонн меньше - 61 тысяча тонн, а говядины на 2 тысячи тонн меньше - 5 тысяч тонн. Снизился также и импорт свинины с 74 тыс. тонн до 41 тыс. тонн.

В целом потребление свинины, говядины и мяса птицы выросло с 54,1 кг в 2022 году до 54,7 кг в 2023 году. Импорт всех трех видов мяса снизился на 52 тыс. тонн - до 108 тысяч тонн.