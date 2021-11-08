Експерти назвали найпопулярніше м'ясо в Україні

Так, на м'ясо птиці припадає 57% від загального обсягу виробництва м'яса в Україні.

Тоді як свинина займає 28%, яловичина та телятина – 14%.

Додамо, що м'ясо птиці не завжди користувалося такою популярністю. Так, в 1990 році на м'ясо птиці припадало лише 16% від загального обсягу виробництва м'яса в Україні. Тоді як свинина займала 37%, а яловичина та телятина – 46%.

Тобто, українці дедалі більше обирають птицю з-поміж іншого м’яса.

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Додамо, що єдиною курятиною в Україні, яка підтвердила відсутність антибіотиків, залишається “Наша Ряба”. Під час незалежного тестування фахівці дослідили, що виробник (МХП) не використовує антибіотики впродовж всього процесу вирощування птиці.

Зазначимо, що продукція МХП експортується у понад 80 країн світу, що свідчить про високу якість і безпечність м’яса.