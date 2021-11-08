Эксперты назвали самое популярное мясо в Украине

Так, на мясо птицы приходится 57% от общего объема производства мяса в Украине.

Тогда как свинина занимает 28%, говядина и телятина - 14%.

Добавим, что мясо птицы не всегда пользовалось такой популярностью. Так, в 1990 году на мясо птицы приходилось лишь 16% от общего объема производства мяса в Украине. Тогда как свинина занимала 37%, а говядина и телятина - 46%.

То есть, украинцы все больше выбирают птицу среди прочего мяса.

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Добавим, что единственной курятиной в Украине, подтвердившей отсутствие антибиотиков, остается “Наша Ряба”. Во время независимого тестирования специалисты исследовали, что производитель (МХП) не использует антибиотики на протяжении всего процесса выращивания птицы.

Отметим, что продукция МХП экспортируется в более 80 стран мира, что свидетельствует о высоком качестве и безопасности мяса.