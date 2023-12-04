В Украине создают "длинного Нептуна" - новую модификацию ракеты для комплекса "Нептун" - заместитель министра обороны

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  106491 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  106898 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  147283 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  194201 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  221679 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  204118 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  181714 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  183520 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  171332 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230690 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202752 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  33833 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  31383 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  26510 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  47105 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-ukraine-sozdayut-dlinnogo-neptuna-novuyu-modifikatsiyu-raketi-dlya-kompleksa-neptun-zamestitel-ministra-oboroni

В Украине создают "длинного Нептуна" - новую модификацию ракеты для комплекса "Нептун" - заместитель министра обороны

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 13:16  •  14163 просмотра

Read in English

Украина разрабатывает новый вариант ракеты для комплекса "Нептун". Детали относительно технических характеристик ракеты не разглашаются.

В Украине работают над созданием новой модификации ракеты "Нептун", которой был поражен в апреле прошлого года крейсер "москва". Об этом сообщил в интервью АрмияInform заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, пишет УНН.

Ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун". Также ведется активная работа вместе с Министерством стратегических отраслей промышленности относительно укрепления системы ПВО

- сказал Иван Гаврилюк.

Детали

Он не уточнил, какой будет новая модификация ракеты и ее назначение. Гаврилюк также добавил, что сейчас идет работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300.

Напомним

Ранее о модернизации дальнобойных ракет "Нептун" сообщалось из неофициальных источников. Планируется, что модернизированные ракеты смогут достигать целей в москве и других регионах россии. Основная работа идет над разработкой микросхем, которые позволят усовершенствовать систему наведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двумя ракетами "Нептун" поражен российский крейсер "Москва", загорелся пожар

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
В Україні створюють "довгого Нептуна" - нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун" – заступник міністра оборони
Ukraine is creating a "long Neptune" - a new missile modification for the Neptune complex - Deputy Defense Minister
Новости по теме

В Украине создают "длинного Нептуна" - новую модификацию ракеты для комплекса "Нептун" - заместитель министра обороны

Украина разрабатывает новый вариант ракеты для комплекса "Нептун". Детали относительно технических характеристик ракеты не разглашаются.

Война •   •  14163 просмотра
В Украине создают "длинного Нептуна" - новую модификацию ракеты для комплекса "Нептун" - заместитель министра обороны

В Ровно женщина родила 17-го ребенка

Женщина в Ровно родила 17-го ребенка, и теперь в ее семье 9 сыновей и 8 дочерей.

Общество •   •  13322 просмотра
В Ровно женщина родила 17-го ребенка

Оксфордский словарь назвал слово 2023 года

Издательство Оксфордского университета объявило "ризз", интернет-сленг для обозначения харизмы и привлекательности, словом 2023 года.

Культура •   •  13681 просмотра
Оксфордский словарь назвал слово 2023 года

На Полтавщине мужчину придавило во время ремонта легковушки

В Полтавской области мужчина погиб, когда автомобиль, который он ремонтировал, придавил его. Полиция проводит расследование и может открыть уголовное дело.

Криминал и ЧП •   •  14604 просмотра
На Полтавщине мужчину придавило во время ремонта легковушки

В россии аномальные снегопады заблокировали работу московских аэропортов

Москва столкнулась со значительными задержками и отменами рейсов из-за сильного снегопада, а сибирская республика Саха пережила необычное падение температуры до -50°C на фоне тенденций глобального потепления.

Новости Мира •   •  16908 просмотра
В россии аномальные снегопады заблокировали работу московских аэропортов

Высший совет правосудия согласовал арест судьи Киевского апелляционного суда Глиняного

Высший совет правосудия одобрил арест судьи Апелляционного суда Киева Виктора Глиняного из-за подозрения во взяточничестве; аналогичные меры были приняты против двух других судей.

Криминал и ЧП •   •  16407 просмотра
Высший совет правосудия согласовал арест судьи Киевского апелляционного суда Глиняного

После Святого Николая в Украину вернется снег после Святого Николая

До 7 декабря в Украине продлится сухая погода, а затем в большинстве регионов ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -10°C ночью до +4°C днем.

Общество •   •  15248 просмотра
После Святого Николая в Украину вернется снег после Святого Николая

Тем, кто уже получает второе высшее образование, дадут возможность его завершить: в Раде рассказали детали о возможных изменениях по мобилизации

Верховная Рада Украины рассматривает новые законопроекты о мобилизации, которые предусматривают предоставление возможности закончить второе высшее образование.

Политика •   •  17781 просмотра
Тем, кто уже получает второе высшее образование, дадут возможность его завершить: в Раде рассказали детали о возможных изменениях по мобилизации

Более 6,6 млрд грн налогов и сборов уплатил WOG за 9 месяцев 2023 года

За девять месяцев 2023 года WOG уплатила более 6,6 млрд грн налогов и сборов. Несмотря на войну, WOG продолжает выполнять свои кредитные обязательства.

Новости Бизнеса •   •  8991 просмотра
Более 6,6 млрд грн налогов и сборов уплатил WOG за 9 месяцев 2023 года

В Украине лесхозы продали уже более 11,8 тыс. новогодних елок

Украинские государственные лесохозяйства продали более 11,8 тыс. новогодних елок на общую сумму 1,45 млн грн. Лидером по продажам является Полесский лесной офис . Средние цены варьируются от 164,63 грн за елку

Общество •   •  22840 просмотра
Эксклюзив
В Украине лесхозы продали уже более 11,8 тыс. новогодних елок