В Украине создают "длинного Нептуна" - новую модификацию ракеты для комплекса "Нептун" - заместитель министра обороны

В Украине работают над созданием новой модификации ракеты "Нептун", которой был поражен в апреле прошлого года крейсер "москва". Об этом сообщил в интервью АрмияInform заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, пишет УНН.

Ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун". Также ведется активная работа вместе с Министерством стратегических отраслей промышленности относительно укрепления системы ПВО - сказал Иван Гаврилюк.

Детали

Он не уточнил, какой будет новая модификация ракеты и ее назначение. Гаврилюк также добавил, что сейчас идет работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300.

Напомним

Ранее о модернизации дальнобойных ракет "Нептун" сообщалось из неофициальных источников. Планируется, что модернизированные ракеты смогут достигать целей в москве и других регионах россии. Основная работа идет над разработкой микросхем, которые позволят усовершенствовать систему наведения.

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