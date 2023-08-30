Україна модернізує ракети власного виробництва "Нептун", щоб вони змогли долітати до москви - ЗМІ

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Посадовець розповів, що 23 серпня українські військові для ураження російської системи С-400 біля села Оленівка на мисі Тарханкут "на 100 відсотків" застосували модифіковану ракету "Нептун". Він додав, що є плани уразити цілі у москві та інших регіонах росії, по яких не можна влучити зброєю, яку надали міжнародні партнери, через домовленості. Його заява прозвучала через кілька днів після того, як секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в С-400 влучила "нова українська ракета", однак не уточнив, яку саме зброю було використано.

Журналісти The War Zone зазначають, що у квітні цього року український чиновник розповів, що Київ працює над переобладнанням "Нептуна" в зброю наземного ураження, однак на той момент не було нової системи наведення. Для завершення робіт потрібні були певні види мікросхем. На сьогодні, за словами посадовця, Україна розробила систему наведення GPS, яка дозволяє доставляти ракету в заздалегідь вказане місце. Інфрачервона головка самонаведення ракети шукає та націлюється на ціль на основі попередньо завантаженого зображення, а потім б'є по ній.

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"Це було б серйозним стрибком у можливостях, оскільки ці ракети не можна було б заглушити за допомогою радіоелектронної боротьби, і їх було б дуже важко виявити на етапі кінцевої атаки через те, що їх самонаведення пасивне за своєю природою. Наразі таку систему наведення мають передані Україні крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG", - пише видання.

Український посадовець додав, що модифікована ракета має дальність близько 400 км, корисне навантаження - 350 кг. Вона може стати ракетою з найбільшим радіусом дії та найсильнішим ударом, створеною в Україні, зауважують журналісти. Однак, чиновник повідомив, що нова версія "Нептуна" має свої недоліки, зокрема те, що їй можуть завадити сучасні російські системи ППО. Також, за словами джерела, їх "було виготовлено лише пару десятків".

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"У результаті, навіть з обмеженим наразі інвентарем, москву можна буде вразити за допомогою модифікованого "Нептуна" в не дуже віддаленому майбутньому... Це збільшить дальність і дозволить завдати удару по москві, це станеться", - заявив посадовець.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 17 серпня повідомив, що восени 2023 року в Україні відбудеться масштабний Форум оборонних індустрій, де український оборонно-промисловий комплекс покаже свої досягнення.