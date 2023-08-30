Украина модернизирует ракеты собственного производства "Нептун", чтобы они смогли долетать до москвы - СМИ

Детали

Чиновник рассказал, что 23 августа украинские военные для поражения российской системы С-400 возле села Оленевка на мысе Тарханкут "на 100 процентов" применили модифицированную ракету "Нептун". Он добавил, что есть планы поразить цели в Москве и других регионах россии, по которым нельзя попасть оружием, которое предоставили международные партнеры, из-за договоренностей. Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в С-400 попала "новая украинская ракета", однако не уточнил, какое именно оружие было использовано.

Журналисты The War Zone отмечают, что в апреле этого года украинский чиновник рассказал, что Киев работает над переоборудованием "Нептуна" в оружие наземного поражения, однако на тот момент не было новой системы наведения. Для завершения работ нужны были определенные виды микросхем. На сегодня, по словам чиновника, Украина разработала систему наведения GPS, которая позволяет доставлять ракету в заранее указанное место. Инфракрасная головка самонаведения ракеты ищет и нацеливается на цель на основе предварительно загруженного изображения, а затем бьет по ней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пока не могу говорить публично": Резников намекнул о новом оружии украинского производства

"Это было бы серьезным скачком в возможностях, поскольку эти ракеты нельзя было бы заглушить с помощью радиоэлектронной борьбы, и их было бы очень трудно обнаружить на этапе конечной атаки из-за того, что их самонаведение пассивное по своей природе. Сейчас такую систему наведения имеют переданные Украине крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG", - пишет издание.

Украинский чиновник добавил, что модифицированная ракета имеет дальность около 400 км, полезную нагрузку - 350 кг. Она может стать ракетой с наибольшим радиусом действия и самым сильным ударом, созданной в Украине, отмечают журналисты. Однако, чиновник сообщил, что новая версия "Нептуна" имеет свои недостатки, в частности то, что ей могут помешать современные российские системы ПВО. Также, по словам источника, их "было изготовлено всего пару десятков".

Цитата

"В результате, даже с ограниченным на данный момент инвентарем, москву можно будет поразить с помощью модифицированного "Нептуна" в не очень отдаленном будущем... Это увеличит дальность и позволит нанести удар по москве, это произойдет", - заявил чиновник.

Напомним

Президент Владимир Зеленский 17 августа сообщил, что осенью 2023 года в Украине состоится масштабный Форум оборонных индустрий, где украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения.