В Украине создана первая группа инструкторов для подводного дистанционного разминирования
Киев • УНН
В Украине сформирована первая межведомственная национальная группа из 15 инструкторов для подготовки специалистов по дистанционному подводному разминированию. Это расширит возможности страны по очистке водоемов от взрывоопасных предметов, повышая безопасность критической инфраструктуры и экспортной логистики.
В Украине создана первая межведомственная национальная группа инструкторов, которые будут специализироваться на подготовке специалистов по дистанционному подводному разминированию. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что группа состоит из 15-ти инструкторов по эксплуатации подводных дистанционно управляемых аппаратов, которые недавно завершили пилотный курс подготовки. На основе полученных знаний они будут готовить будущих операторов подводных дистанционно управляемых аппаратов Deep Trekker Revolution, что значительно расширяет возможности страны по очистке важных водоемов, таких как каналы и реки.
Черное море и украинская часть дельты Дуная являются жизненно важными водными путями для украинского экспорта зерна. И от того, сможем ли мы их использовать или нет, зависит глобальная продовольственная безопасность. Подготовка таких специалистов повышает возможности Украины защищать критическую инфраструктуру, экспортную логистику и возвращать водоемы к безопасному использованию – в частности для орошения полей на юге Украины
По оценкам, 13 500 квадратных километров водных территорий Украины, в частности река Днепр, озера и побережье Черного моря, потенциально загрязнены взрывоопасными остатками войны. С начала полномасштабного вторжения водолазы ГСЧС очистили 190 квадратных километров и изъяли более 2800 взрывоопасных предметов, что составляет лишь 1,41 процента от общей площади загрязнения.
Современное гуманитарное разминирование невозможно без инноваций. Использование дистанционно управляемых подводных аппаратов – это не просто техническое обновление, это изменение философии безопасности. Такие технологии позволяют выполнять сложные задачи под водой с минимальным риском для наших специалистов и с максимальной эффективностью
Справка
Системы дистанционно управляемых аппаратов Deep Trekker Revolution позволяют безопасно находить и идентифицировать боеприпасы на глубине до 300 метров, преодолевая серьезные операционные вызовы, такие как нулевая видимость, сильные течения и сильное заиливание – условия, которые делают традиционные подводные операции чрезвычайно опасными.
Напомним
С начала полномасштабной войны подразделения разминирования Сил безопасности и обороны обезвредили более 1 млн взрывоопасных предметов. За 2024 год разминировано 38 км², а в этом году – почти 150 км².
Украина заключила соглашение с Италией и ПРООН на 1,5 миллиона евро по гуманитарному разминированию20.06.25, 19:51 • 3564 просмотра