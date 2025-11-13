В Україні створено першу групу інструкторів для підводного дистанційного розмінування
Київ • УНН
В Україні сформовано першу міжвідомчу національну групу з 15 інструкторів для підготовки фахівців з дистанційного підводного розмінування. Це розширить можливості країни з очищення водойм від вибухонебезпечних предметів, підвищуючи безпеку критичної інфраструктури та експортної логістики.
В Україні створено першу міжвідомчу національну групу інструкторів, які спеціалізуватимуться на підготовці фахівців з дистанційного підводного розмінування. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що група складається з 15-ти інструкторів з експлуатації підводних дистанційно керованих апаратів, які нещодавно завершили пілотний курс підготовки. На основі здобутих знань вони будуть готувати майбутніх операторів підводних дистанційно керованих апаратів Deep Trekker Revolution, що значно розширює можливості країни з очищення важливих водойм, таких як канали та річки.
Чорне море і українська частина дельти Дунаю є життєво важливими водними шляхами для українського експорту зерна. І від того зможемо ми їх використовувати чи ні залежить глобальна продовольча безпека. Підготовка таких фахівців підвищує спроможності України захищати критичну інфраструктуру, експортну логістику та повертати водойми до безпечного використання – зокрема для зрошування полів на півдні України
За оцінками, 13 500 квадратних кілометрів водних територій України, зокрема річка Дніпро, озера та узбережжя Чорного моря, потенційно забруднені вибухонебезпечними залишками війни. З початку повномасштабного вторгнення водолази ДСНС очистили 190 квадратних кілометрів і вилучили понад 2800 вибухонебезпечних предметів, що становить лише 1,41 відсотка від загальної площі забруднення.
Сучасне гуманітарне розмінування неможливе без інновацій. Використання дистанційно керованих підводних апаратів - це не просто технічне оновлення, це зміна філософії безпеки. Такі технології дають змогу виконувати складні завдання під водою з мінімальним ризиком для наших фахівців і з максимальною ефективністю
Довідково
Системи дистанційно керованих апаратів Deep Trekker Revolution дозволяють безпечно знаходити та ідентифікувати боєприпаси на глибині до 300 метрів, долаючи серйозні операційні виклики, такі як нульова видимість, сильні течії та сильне замулювання – умови, які роблять традиційні підводні операції надзвичайно небезпечними.
Нагадаємо
З початку повномасштабної війни підрозділи розмінування Сил безпеки й оборони знешкодили понад 1 млн вибухонебезпечних предметів. За 2024 рік розміновано 38 км², а цьогоріч – майже 150 км².
Україна уклала угоду з Італією та ПРООН на 1,5 мільйона євро з гуманітарного розмінування20.06.25, 19:51 • 3566 переглядiв