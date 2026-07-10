В Украине создадут Объединенные силы быстрого реагирования, их возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин - Президент

$44.520.0450.880.18
ukenru
Эксклюзив
16:34 • 6128 просмотра
Китай выжидает – зачем Пекину затяжная война в Украине и почему это опасно для мира
13:53 • 16344 просмотра
"Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие": Зеленский подвел итоги за неделюVideo
13:30 • 19200 просмотра
Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?
10 июля, 13:16 • 13375 просмотра
Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины - Качка
10 июля, 10:55 • 20050 просмотра
Удар рф по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российские военные, пятерым объявлено подозрениеVideo
10 июля, 10:28 • 21295 просмотра
В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентябряPhoto
10 июля, 08:01 • 23666 просмотра
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
10 июля, 02:02 • 30632 просмотра
Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня
9 июля, 22:05 • 29714 просмотра
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
9 июля, 20:59 • 30332 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2м/с
49%
744мм
Популярные новости
На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после атаки дроновVideo10 июля, 09:39 • 24973 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 30113 просмотра
В правительстве рф признали дефицит топлива после поражений НПЗ10 июля, 12:11 • 14221 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 14642 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом13:30 • 12413 просмотра
публикации
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto16:49 • 7472 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались15:05 • 10954 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 14:45 • 10411 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 30241 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 52121 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Харьковская область
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Какие продукты стоит покупать летом13:30 • 12539 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 14762 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 90119 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 160798 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 151243 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В Украине создадут Объединенные силы быстрого реагирования, их возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин - Президент

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования как отдельного рода войск ВСУ. Командующим планируют назначить бригадного генерала Дмитрия Волошина.

В Украине создадут Объединенные силы быстрого реагирования, их возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин - Президент

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования как отдельного рода войск Вооруженных сил Украины. Кабинет министров должен проработать данный вопрос и внести соответствующие предложения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

"Сегодня я подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. Это должна быть новая составляющая Вооруженных сил Украины, которая объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должна быть современная штурмовая составляющая, технологичная", - сказал Зеленский. 

Он отметил, что командующим Объединенных сил быстрого реагирования должен быть опытный военный, боевой командир. 

"Я сегодня говорил с Героем Украины Дмитрием Волошиным и определил его для выполнения этой задачи. Бригадный генерал Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, способен обеспечить дальнейшее развитие способностей Вооруженных сил Украины в этом направлении", - добавил Зеленский. 

Дополнение

В соответствии с указом №592/2026, "с целью наращивания способностей Вооруженных сил Украины по проведению наступательных и оборонительных операций, быстрого реагирования на современные вызовы войны, резкие изменения в оперативной обстановке, адаптации структуры Вооруженных сил Украины к задачам, стоящим перед Украиной, создания условий для получения преимущества над противником в ходе ведения боевых действий, трансформации штурмовых войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в современную технологическую составляющую сил обороны Украины", Президент постановил: Кабмину, главнокомандующему Вооруженных сил Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины осуществить в установленном порядке меры по созданию объединенных сил быстрого реагирования в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. 

Также поручено проработать вопрос о создании объединенных сил быстрого реагирования как отдельного рода войск Вооруженных сил Украины и по результатам проработки внести соответствующие предложения.

"Министру обороны Украины, главнокомандующему Вооруженных сил Украины проработать и безотлагательно внести в установленном порядке на согласование кандидатуру для назначения на должность командующего объединенных сил быстрого реагирования", - говорится в указе

Кроме того, Зеленский указом №594/2026 внес изменения в указ "О некоторых вопросах осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны", согласно которому командующий сил дальнобойного (глобального) воздействия и командующий объединенных сил быстрого реагирования будут назначаться по согласованию с Президентом Украины. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе Вооруженных сил командования дальнобойного воздействия на россию. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика