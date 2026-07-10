В Украине создадут Объединенные силы быстрого реагирования, их возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин - Президент
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования как отдельного рода войск ВСУ. Командующим планируют назначить бригадного генерала Дмитрия Волошина.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования как отдельного рода войск Вооруженных сил Украины. Кабинет министров должен проработать данный вопрос и внести соответствующие предложения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
"Сегодня я подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. Это должна быть новая составляющая Вооруженных сил Украины, которая объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должна быть современная штурмовая составляющая, технологичная", - сказал Зеленский.
Он отметил, что командующим Объединенных сил быстрого реагирования должен быть опытный военный, боевой командир.
"Я сегодня говорил с Героем Украины Дмитрием Волошиным и определил его для выполнения этой задачи. Бригадный генерал Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, способен обеспечить дальнейшее развитие способностей Вооруженных сил Украины в этом направлении", - добавил Зеленский.
Дополнение
В соответствии с указом №592/2026, "с целью наращивания способностей Вооруженных сил Украины по проведению наступательных и оборонительных операций, быстрого реагирования на современные вызовы войны, резкие изменения в оперативной обстановке, адаптации структуры Вооруженных сил Украины к задачам, стоящим перед Украиной, создания условий для получения преимущества над противником в ходе ведения боевых действий, трансформации штурмовых войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в современную технологическую составляющую сил обороны Украины", Президент постановил: Кабмину, главнокомандующему Вооруженных сил Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины осуществить в установленном порядке меры по созданию объединенных сил быстрого реагирования в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Также поручено проработать вопрос о создании объединенных сил быстрого реагирования как отдельного рода войск Вооруженных сил Украины и по результатам проработки внести соответствующие предложения.
"Министру обороны Украины, главнокомандующему Вооруженных сил Украины проработать и безотлагательно внести в установленном порядке на согласование кандидатуру для назначения на должность командующего объединенных сил быстрого реагирования", - говорится в указе.
Кроме того, Зеленский указом №594/2026 внес изменения в указ "О некоторых вопросах осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны", согласно которому командующий сил дальнобойного (глобального) воздействия и командующий объединенных сил быстрого реагирования будут назначаться по согласованию с Президентом Украины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе Вооруженных сил командования дальнобойного воздействия на россию.