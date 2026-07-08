В Украине создадут национальные бригады восстановления для ликвидации последствий российских обстрелов

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства развития общин и территорий о создании национальных бригад восстановления и утвердил порядок реализации этого проекта. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Мы масштабируем эффективный прошлогодний опыт, когда привлекли более 2000 специалистов со всей Украины для ликвидации последствий обстрелов в столице - написал он.

Национальные бригады позволят быстро привлекать квалифицированных специалистов, технику и оборудование из разных регионов туда, где они наиболее необходимы.

Внимание будет сосредоточено именно на восстановлении объектов тепло-, водо- и электроснабжения, водоотведения, а также жилых домов, поврежденных в результате российских атак.

Формирование бригад будет координировать Укрзализныця. В их состав будут привлекать специалистов предприятий, имеющих опыт выполнения аварийно-восстановительных работ.

В 2026 году проект будет финансироваться за счет резервного фонда госбюджета и местных бюджетов.

"Новый механизм позволит значительно сократить время ликвидации последствий атак и усилит способность общин реагировать на чрезвычайные ситуации", – подводит итог Кулеба.

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