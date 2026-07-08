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Кабмин выделит более 3 млрд гривен на восстановление Вишневого - Свириденко

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Кабмин поручил министерствам подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда для Вишневого. Средства направят на компенсации за жилье и восстановление инфраструктуры после обстрела 6 июля.

Кабмин выделит более 3 млрд гривен на восстановление Вишневого - Свириденко

Кабинет министров поручил ответственным министерствам подготовить решение о выделении 3,04 млрд гривен на поддержку Вишневого для ликвидации последствий вражеского обстрела 6 июля. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Правительство поручило ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении из резервного фонда 3,04 млрд гривен на поддержку общины Вишневого Киевской области для ликвидации последствий вражеского обстрела 6 июля

- сообщила Свириденко.

По ее словам, средства будут направлены на выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, восстановление уничтоженного жилья, капитальный ремонт многоэтажек, а также восстановление инженерных сетей.

Напомним

В результате российской атаки этой ночью в Вишневом зафиксированы самые большие разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения - 13 гектаров жилой застройки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.

Павел Башинский

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