Кабмин выделит более 3 млрд гривен на восстановление Вишневого - Свириденко
Киев • УНН
Кабмин поручил министерствам подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда для Вишневого. Средства направят на компенсации за жилье и восстановление инфраструктуры после обстрела 6 июля.
Кабинет министров поручил ответственным министерствам подготовить решение о выделении 3,04 млрд гривен на поддержку Вишневого для ликвидации последствий вражеского обстрела 6 июля. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Правительство поручило ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении из резервного фонда 3,04 млрд гривен на поддержку общины Вишневого Киевской области для ликвидации последствий вражеского обстрела 6 июля
По ее словам, средства будут направлены на выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, восстановление уничтоженного жилья, капитальный ремонт многоэтажек, а также восстановление инженерных сетей.
Напомним
В результате российской атаки этой ночью в Вишневом зафиксированы самые большие разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения - 13 гектаров жилой застройки.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.