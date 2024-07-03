Киев • УНН
В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями составляли 61% продаж новых легковых автомобилей в Украине, по сравнению с 71% в прошлом году, при этом бензиновые модели остаются самыми популярными с долей 36,9%, согласно данным Укравтопрома.
В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковушек. Однако в прошлом году, этот показатель держался на уровне 71%. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составлял 71%
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года.
В то же время доля дизельных авто почти не изменилась - 24,7%. Заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9%.
Также прибавил и сегмент электромобилей - с 10,5% до 15,2%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Дополнение
В Укравтопроме рассказали, что лидерские позиции по сегментам заняли:
Напомним
В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше чем в прошлом году.
Больше всего подержанных автомобилей украинцы покупают в США: какие модели самые популярные18 июня 2024, 11:26 • 21312 просмотров