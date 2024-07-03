В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковушек. Однако в прошлом году, этот показатель держался на уровне 71%. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составлял 71% - говорится в заметке.

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года.

В то же время доля дизельных авто почти не изменилась - 24,7%. Заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9%.

Также прибавил и сегмент электромобилей - с 10,5% до 15,2%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Дополнение

В Укравтопроме рассказали, что лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто - SUZUKI SX4;

Дизельные - RENAULT Duster;



Гибридные - TOYOTA RAV-4;



Электро - HONDA M-NV;



Авто с ГБО - KIA Sportage.



Напомним

В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше чем в прошлом году.

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