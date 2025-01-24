В Украине с начала года в горах удалось спасти 43 человека

С начала года удалось спасти в горах 43 человека, из них 5 детей. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает УНН.

«Всего у нас с начала 2025 года 35 случаев, когда спасатели ГСЧС задействовались в горах для спасения людей. Два человека погибли в горах. Если же брать прошлый год, то количество погибших за этот же период - один человек. То есть на 100% больше, но количество погибших не такое впечатляющее. Вместе с тем 43 человека спасли горные подразделения ГСЧС, из них 5 детей. В 2024 году было спасено 35 человек, из них двое детей. Фактически спасено на 20% больше, чем в прошлом году», - отметил Хорунжий.

Люди в этом году стали гибнуть на воде чаще, чем в прошлом году - ГСЧС