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В Украине с начала года в горах удалось спасти 43 человека

В Украине с начала года в горах удалось спасти 43 человека

Киев  •  УНН

 • 5381 просмотра

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В 2025 году спасатели ГСЧС спасли 43 человека в горах, что на 20% больше чем в прошлом году. За этот период зафиксировано 35 случаев спасательных операций, погибло 2 человека.

С начала года удалось спасти в горах 43 человека, из них 5 детей. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает УНН.

«Всего у нас с начала 2025 года 35 случаев, когда спасатели ГСЧС задействовались в горах для спасения людей. Два человека погибли в горах. Если же брать прошлый год, то количество погибших за этот же период - один человек. То есть на 100% больше, но количество погибших не такое впечатляющее. Вместе с тем 43 человека спасли горные подразделения ГСЧС, из них 5 детей. В 2024 году было спасено 35 человек, из них двое детей. Фактически спасено на 20% больше, чем в прошлом году», - отметил Хорунжий.

Люди в этом году стали гибнуть на воде чаще, чем в прошлом году - ГСЧС24.01.25, 15:53 • 6787 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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