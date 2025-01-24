Люди в этом году стали гибнуть на воде чаще, чем в прошлом году - ГСЧС

В Украине с начала 2025 года возросло количество погибших на воде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, пишет УНН.

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"Если говорить именно о водных объектах, то мы фиксируем увеличение количества погибших. Если брать сравнительную статистику, чтобы увидеть динамику, то погибли 28 человек в 2025 году. 25 человек погибли в прошлом году за этот же период, то есть с начала года. То есть гибель людей фиксируется на 3 человека больше", - сказал Хорунжий.

По его словам, в этом году, в отличие от прошлого года, на воде не фиксировалось гибели детей.

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