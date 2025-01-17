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На Черниговщине спасатели продолжают поиски пропавшего в водоеме мальчика

На Черниговщине спасатели продолжают поиски пропавшего в водоеме мальчика

Киев  •  УНН

 • 5381 просмотра

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На реке Снов под лед провалились дедушка с внуком. Тело 66-летнего мужчины уже найдено, поиски 7-летнего мальчика продолжаются с привлечением спасателей, техники и дронов.

На Черниговщине продолжаются поиски мальчика, который несколько дней назад провалился под лед в реке Снов.

Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

К работам задействованы 4 спасателя, одна единица техники, лодка и 1 БпЛА. Поиски осложняются из-за сильного течения, глубины и плохой видимости в воде

- сообщает ГСЧС.

Дополнение

7 января в Черниговской области 66-летний мужчина и его 7-летний внук провалились под лед на реке Снов. Очевидцы услышали крики о помощи, но спасти их не смогли, спасатели продолжают поиски.

На следующий день к поискам дедушки с внуком присоединились 19 спасателей с техникой и лодками. Нашли только тело 66-летнего мужчины.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКриминал и ЧП
chernigovskaya-oblastЧерниговская область

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