На Черниговщине спасатели продолжают поиски пропавшего в водоеме мальчика
Киев • УНН
На реке Снов под лед провалились дедушка с внуком. Тело 66-летнего мужчины уже найдено, поиски 7-летнего мальчика продолжаются с привлечением спасателей, техники и дронов.
На Черниговщине продолжаются поиски мальчика, который несколько дней назад провалился под лед в реке Снов.
Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
К работам задействованы 4 спасателя, одна единица техники, лодка и 1 БпЛА. Поиски осложняются из-за сильного течения, глубины и плохой видимости в воде
Дополнение
7 января в Черниговской области 66-летний мужчина и его 7-летний внук провалились под лед на реке Снов. Очевидцы услышали крики о помощи, но спасти их не смогли, спасатели продолжают поиски.
На следующий день к поискам дедушки с внуком присоединились 19 спасателей с техникой и лодками. Нашли только тело 66-летнего мужчины.