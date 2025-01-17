На Чернігівщині рятувальники продовжують пошуки зниклого у водоймі хлопчика

На Чернігівщині продовжуються пошуки хлопчика, який кілька днів тому провалився під лід у річці Снов.

Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

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До робіт задіяно 4 рятувальники, одна одиниця техніки, човен та 1 БпЛА. Пошуки ускладнюються через сильну течію, глибину та погану видимість у воді - повідомляє ДСНС.

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7 січня у Чернігівській області 66-річний чоловік та його 7-річний онук провалилися під лід на річці Снов. Очевидці почули крики про допомогу, але врятувати їх не змогли, рятувальники продовжують пошуки.

На наступний день до пошуків дідуся з онуком долучилися 19 рятувальників з технікою та човнами. Знайшли лише тіло 66-річного чоловіка.