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На Чернігівщині рятувальники продовжують пошуки зниклого у водоймі хлопчика

На Чернігівщині рятувальники продовжують пошуки зниклого у водоймі хлопчика

Київ • УНН

 • 42528 перегляди

На річці Снов під лід провалилися дідусь з онуком. Тіло 66-річного чоловіка вже знайдено, пошуки 7-річного хлопчика тривають із залученням рятувальників, техніки та дронів.

На Чернігівщині продовжуються пошуки хлопчика, який кілька днів тому провалився під лід у річці Снов.

Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

До робіт задіяно 4 рятувальники, одна одиниця техніки, човен та 1 БпЛА. Пошуки ускладнюються через сильну течію, глибину та погану видимість у воді

- повідомляє ДСНС.

Доповнення

7 січня у Чернігівській області 66-річний чоловік та його 7-річний онук провалилися під лід на річці Снов. Очевидці почули крики про допомогу, але врятувати їх не змогли, рятувальники продовжують пошуки.

На наступний день до пошуків дідуся з онуком долучилися 19 рятувальників з технікою та човнами. Знайшли лише тіло 66-річного чоловіка.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
chernihivska-oblastЧернігівська область

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