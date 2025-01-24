Люди цього року стали гинути на воді частіше, ніж торік - ДСНС

В Україні з початку 2025 року зросла кількість загиблих на воді, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, пише УНН.

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"Якщо казати саме про водні обʼєкти, то ми фіксуємо збільшення кількості загиблих. Якщо брати порівняльну статистику, аби побачити динаміку, то загинули 28 осіб у 2025 році. 25 осіб загинули минулого року за цей же період, тобто з початку року. Тобто загибель людей фіксується на 3 осіб більше", - сказав Хорунжий.

За його словами, цього року, на відміну від минулого року, на воді не фіксувалося загибелі дітей.

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