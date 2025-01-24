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Люди цього року стали гинути на воді частіше, ніж торік - ДСНС

Люди цього року стали гинути на воді частіше, ніж торік - ДСНС

Київ • УНН

 • 24597 перегляди

З початку 2025 року на водних об'єктах загинуло 28 осіб, що на 3 особи більше, ніж за аналогічний період минулого року. На відміну від минулого року, серед загиблих немає дітей.

В Україні з початку 2025 року зросла кількість загиблих на воді, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, пише УНН.

Деталі

"Якщо казати саме про водні обʼєкти, то ми фіксуємо збільшення кількості загиблих. Якщо брати порівняльну статистику, аби побачити динаміку, то загинули 28 осіб у 2025 році. 25 осіб загинули минулого року за цей же період, тобто з початку року. Тобто загибель людей фіксується на 3 осіб більше", - сказав Хорунжий.

За його словами, цього року, на відміну від минулого року, на воді не фіксувалося загибелі дітей.

На Чернігівщині рятувальники продовжують пошуки зниклого у водоймі хлопчика17.01.25, 17:27 • 42528 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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