В Україні від початку року в горах вдалося врятувати 43 людей

З початку року вдалося врятувати в горах 43 людини, з них 5 дітей. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає УНН.

"Загалом у нас від початку 2025 року 35 випадків, коли рятувальники ДСНС задіювалися в горах для порятунку людей. Дві людини загинули в горах. Якщо ж брати минулий рік, то кількість загиблих за цей же період – одна людина. Тобто на 100% більше, але кількість загиблих не така вражаюча. Разом із тим 43 людини врятували гірські підрозділи ДСНС, з них 5 дітей. В 2024 році було врятовано 35 осіб, з них двоє дітей. Фактично врятовано на 20% більше, ніж торік", – зазначив Хорунжий.

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