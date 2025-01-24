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В Україні від початку року в горах вдалося врятувати 43 людей

В Україні від початку року в горах вдалося врятувати 43 людей

Київ • УНН

 • 26439 перегляди

У 2025 році рятувальники ДСНС врятували 43 людини в горах, що на 20% більше ніж торік. За цей період зафіксовано 35 випадків рятувальних операцій, загинуло 2 людини.

З початку року вдалося врятувати в горах 43 людини, з них 5 дітей. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає УНН.

"Загалом у нас від початку 2025 року 35 випадків, коли рятувальники ДСНС задіювалися в горах для порятунку людей. Дві людини загинули в горах. Якщо ж брати минулий рік, то кількість загиблих за цей же період – одна людина. Тобто на 100% більше, але кількість загиблих не така вражаюча. Разом із тим 43 людини врятували гірські підрозділи ДСНС, з них 5 дітей. В 2024 році було врятовано 35 осіб, з них двоє дітей. Фактично врятовано на 20% більше, ніж торік", – зазначив Хорунжий.

Люди цього року стали гинути на воді частіше, ніж торік - ДСНС24.01.25, 15:53 • 24597 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
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