В Украине растет заболеваемость коклюшем. Как распознать и предотвратить - ответ Минздрава

В Украине растет заболеваемость коклюшем, за два месяца этого года количество новых выявленных случаев выросло в 19 раз против прошлогодних показателей, причина роста заболеваемости - большое число непривитых детей, сообщают в Минздраве, рассказывая, чем опасна болезнь и как ее предотвратить, пишет УНН.

Детали

"С 2023 года в Украине растет заболеваемость коклюшем. За первые два месяца 2024 года зафиксировано 515 случаев заболевания, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано только 27 случаев", - сообщили в Минздраве.

По данным министерства, 95,9% всех заболевших - дети, 4,1% - взрослые.

"Большинство больных - дети дошкольного и раннего школьного возраста. Причина роста заболеваемости - большое количество непривитых детей", - отметили в Минздраве.

Чем опасен коклюш?

Коклюш очень заразен, он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Наиболее опасной болезнь является для младенцев, у которых может вызвать апноэ - временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, есть высокий риск осложнений и смерти. Старшие дети и взрослые преимущественно выздоравливают от коклюша, но болезнь является изнурительной и сильно ослабляет организм.

Какие симптомы коклюша?

Болезнь начинается как ОРВИ. 5-8 дней спустя появляется приступообразный спазматический кашель вплоть до покраснения лица, слезотечения, кашель имеет характерный свист. Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ. У младенцев кашель может не проявляться - но у них может происходить остановка дыхания на короткое время, о чем может свидетельствовать посинение лица. Выздоровление начинается через 4-8 недель, больной начинает реже кашлять, приступы кашля становятся слабее. Иногда период выздоровления может длиться от 2 до 6 месяцев.

При первых признаках сильного кашля у младенцев и симптомов апноэ в Минздраве призывают немедленно обратиться к врачу.

Как предотвратить коклюш?

Все дети должны получить 4 прививки - в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Если по какой-то причине прививку пропустили, сделайте ее как можно быстрее, призывают в Минздраве.

Также, от коклюша, как указано, нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недели беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве. Это необходимо, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы его жизни до получения им вакцины.

"Защитите своих детей от тяжелой болезни и осложнений - делайте все прививки по календарю!" - отмечают в Минздраве.

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