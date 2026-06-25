В Украине раскрыли хищение 81 млн грн на укрытиях для детей и военных - Генпрокурор

В Украине раскрыли хищение 81 млн грн на укрытиях для детей и военных, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Во время войны укрытия должны спасать жизни. Вместо этого отдельные чиновники и предприниматели превратили их в способ незаконного обогащения за счет бюджетных средств", - написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, "только в одном уголовном производстве раскрыта организованная группа, которая завладела 47 млн грн при закупке укрытий для учебных заведений и военных объектов в Днепропетровской и Черниговской областях".

"Механизм был простым: тендеры подстраивали под подконтрольные компании, поставляли конструкции, не соответствовавшие государственным стандартам, использовали поддельные сертификаты и обходили обязательные процедуры контроля", - сообщил он.

Схему, по его словам, раскрыли во время мониторинга государственных закупок. "Подозрения сообщены четырем участникам организованной группы и шести чиновникам органов местного самоуправления, служебная халатность которых позволила реализовать преступный план", - указал Кравченко.

Но, по его словам, это не единичный случай.

"Аналогичные факты хищения бюджетных средств при строительстве и закупке укрытий для учебных заведений также раскрыты в Черновицкой и Полтавской областях. Ущерб государству по этим двум регионам составляет еще 34 млн грн", - отметил он.

Таким образом, только по недавно раскрытым фактам общая сумма ущерба достигает 81 млн грн. Это средства, которые должны были обеспечить безопасность, но были потрачены на сооружения, не соответствовавшие установленным требованиям и не имевшие никакого практического значения - сообщил Кравченко.

И подчеркнул: "Моя позиция четкая: воровать на безопасности людей во время войны – одно из самых циничных преступлений. Ответственность понесут все, кто организовывал эти схемы, согласовывал документацию, подписывал акты или сознательно закрывал глаза на нарушения".

"Следствие продолжается. Устанавливаем все обстоятельства преступлений и полный круг причастных лиц. Работаем дальше", - отметил Генпрокурор.

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