В Украине раскрыли канал поставки кокаина, изъята партия на 52 000 долларов - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Правоохранители задержали украинца при попытке сбыта килограмма кокаина стоимостью 52 тысячи долларов. Изъято четыре брикета наркотика по 250 граммов.
Правоохранительные органы раскрыли поставку в Украину кокаина в особо крупных размерах. По данным следствия, наркотическое средство планировали реализовать на территории нашего государства, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Был задержан гражданин Украины при попытке сбыта одного килограмма кокаина стоимостью около 52 тысяч долларов США. Также правоохранители обнаружили четыре брикета массой примерно по 250 граммов каждый.
По данным экспертизы, речь идет об особо опасном наркотическом средстве - кокаине.
Задержанному сообщили о подозрении по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним
В Украину из Польши экстрадировали украинца, который с 2017 года скрывался от следствия по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.