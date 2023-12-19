В Украине работают над возможностью ввести медицинское самоуправление: что это значит

В Украине работают над возможностью внедрения медицинского и фармацевтического самоуправления, соответствующий законопроект одобрило правительство. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, правительство одобрило проект закона "О самоуправлении в сфере здравоохранения в Украине".

Законопроектом, как сообщил Мельничук, предлагается:

закрепить на законодательном уровне статус самоуправляющихся организаций, их место и роль в системе управления медицинскими и фармацевтическими профессиями и в целом сферой здравоохранения;

внедрить с учетом отечественного и международного опыта модель медицинского и фармацевтического самоуправления, что:

даст возможность субъектам хозяйственной и профессиональной деятельности осуществлять саморегулирование медицинской деятельности;

создаст законодательные основания для делегирования врачам, фармацевтам, медсестрам, медбратьям и другим медработникам, объединенным в самоуправляющиеся организации, отдельных функций, которые сегодня осуществляются органами государственной власти.

Также предусмотрено урегулирование вопроса защиты прав и интересов как представителей медицинских и фармацевтических профессий, так и пациентов.

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