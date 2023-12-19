В Украине работают над возможностью ввести медицинское самоуправление: что это значит
Правительство Украины одобрило законопроект о введении самоуправления в сфере здравоохранения, который сосредотачивается на саморегулировании медицинских работников и защите прав заинтересованных сторон.
Еще один вражеский удар рф по Херсонщине: пострадали супруги
В результате российского обстрела Антоновки Херсонской области пострадала супружеская пара, которая получила взрывные ранения. Их состояние средней тяжести, им оказывается медицинская помощь.
Украинские аграрии получили исторический максимум урожая
Украинские фермеры достигли рекордно высокой урожайности с гектара в 2023 году, несмотря на вызовы военного времени, благодаря благоприятной погоде и собственному профессионализму и устойчивости, как заявил министр аграрной политики Николай Сольский. Международная поддержка также укрепила аграрный сектор.
На фоне приближения праздников: в Сенате США до сих пор не договорились о военной помощи Украине
Лидеры Сената работают над компромиссом по безопасности границ и помощи Украине, но им придется вести трудные переговоры, и голосование, вероятно, будет отложено до окончания каникул.
Эрдоган заявил, что ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдовы
Президент Турции Эрдоган заявил, что ЕС замедлит процесс вступления Украины и Молдовы, отметив, что Турция столкнулась с политическими задержками в своей собственной давней заявке на вступление в блок.
В Украине запустят интерактивную карту укрытий в "Дія": правительство приняло решение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что интерактивная карта укрытий будет доступна в "Дія". Карта позволит украинцам оценивать укрытия и оставлять отзывы о них.
Перед Новым годом столицу рф накрыла эпидемия: количество вызовов врачей выросло вдвое
Количество вызовов врачей в москве выросло более чем вдвое, а ежедневное количество вызовов подскочило с 11 000 до более 22 000, в основном из-за высокой температуры. Всплеск заболеваемости также повлиял на медицинский персонал, сократив количество бригад скорой помощи вдвое.
Израиль готов к новому перемирию в Газе в обмен на освобождение заложников - президент Герцог
Израиль готов к новому гуманитарному перемирию в Газе, чтобы способствовать освобождению заложников, заявил президент Герцог. Израиль также предлагает увеличить объемы гуманитарной помощи.
Оккупанты нанесли очередной удар по Херсонщине: есть раненый
61-летний мужчина получил ранение в ногу и спину во время российского обстрела Херсонской области и находится на лечении в больнице.
Громадам со значительной долей военного НДФЛ к перераспределению утвердили компенсацию - Минфин
Украинское правительство приняло решение о компенсации местным общинам, на которых повлияло перераспределение поступлений от военного НДФЛ.