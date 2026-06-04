В Украине программу "Доступные лекарства" расширили более чем на 50 препаратов

Правительство расширяет программу "Доступные лекарства". В обновленный перечень, который вступит в силу с июля 2026 года, войдет еще 51 международное непатентованное название лекарственных средств. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

По словам Свириденко, речь идет о "препаратах для контроля артериального давления, лечения сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма, профилактики тромбообразования, снижения уровня холестерина, а также терапии для пациентов после инфаркта миокарда или с повышенным риском инсульта".

Программа "Доступные лекарства", отметила премьер, позволяет украинцам получать необходимые препараты бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

В 2026 году ее бюджет вырос до 8,7 млрд грн. С начала действия программы ею уже воспользовались более 6 млн украинцев, а только с начала 2026 года — почти 2 млн пациентов.

Чтобы получить лекарства по программе, пациенту необходимо обратиться к врачу, получить электронный рецепт и обратиться с ним в аптеку с наклейкой "Здесь есть Доступные лекарства". Важно, что если украинский производитель предлагает препарат, который соответствует установленным требованиям и имеет самую низкую цену, он может получить преимущество при включении в программу. Это будет способствовать развитию отечественного фармацевтического производства и в то же время усилит стабильность обеспечения пациентов необходимыми лекарствами