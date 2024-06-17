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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 10:46  •  11650 просмотра

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Аптека начала свою работу во Львове, ее инициатором и организатором стала крупнейшая сеть аптек "Подорожник".

В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом. Аптека начала свою работу во Львове, ее инициатором и организатором стала крупнейшая сеть аптек "Подорожник".

Проект разработан для максимально эффективного взаимодействия студентов, работников и клиентов. Ведь студенты будут иметь возможность не только получать теоретические знания, но и применять их на практике в работе аптеки, отпуская лекарства клиентам. Для этого в аптеке создали все необходимые условия - классы для обучения, большая материальная комната и торговый зал, кухня, на которой можно поесть и отдохнуть.  

За каждым студентом-практикантом будет закреплен личный опытный фармацевт компании. Это обеспечит индивидуальный подход и поможет студентам быстрее адаптироваться и освоить необходимые профессиональные навыки. Кроме этого, это ускорит изучение компетенций по предоставлению качественного сервиса для клиентов.

Мы считаем своей миссией и целью не только постоянное повышение квалификации фармацевтов, выведение их на новый уровень, а, в первую очередь, человечное общение с клиентами. Фармация - это о фармопеке, потому что к нам люди приходят за помощью, и мы должны ее предоставить. Кроме того, мы хотим популяризировать профессию фармацевта. Делаем хорошие аптеки - места, в которых хочется работать. Мы показываем, что фармация может быть и веселой, и красивой. Этот проект аптеки - первый. В перспективе мы хотим, чтобы во всей нашей стране, в каждом областном центре была минимум одна учебная аптека. Я верю в то, что это начало, что мы будем менять отрасль, делать ее интересной и престижной для наших студентов

- рассказал во время открытия СЕО сети аптек "Подорожник" Тарас Коляда. 
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Проект также создан с целью эффективной адаптации начинающих фармацевтов к реальным условиям работы в аптеке. Благодаря аптеке такого формата работники сети смогут изучать новые продукты, обмениваться опытом и др. Неотъемлемой частью проекта являются мероприятия, направленные на ознакомление с профессией фармацевта, культурой потребления лекарств для клиентов и в целом поднятие престижа профессии.

"Открытие первой учебной аптеки аптечной сети "Подорожник" - очень трогательно, красиво, продуманно. Видно, что люди вложили свои знания, опыт, желание развивать такую важную для нас всех профессию фармацевта. Большое спасибо руководству, менеджменту компании "Подорожник" за то, что они сделали такой хороший учебный центр. Надеюсь, что такие начинания будут развиваться, потому что они действительно нужны. Ведь хорошие специалисты - это наше будущее, будущее страны. Для наших детей, студентов я желаю выбрать себе правильную профессию, которая является важной и нужной. Действительно почувствовать, что это та профессия, которую бы они хотели бы выбрать. Это будет очень важно для нашего города, страны и государства. Поэтому призываю всех прийти в эту аптеку, посмотреть, увидеть, как здесь все красиво, научиться и действительно почувствовать, что это ваша профессия", - рассказала начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Марта Матюшко, которая посетила открытие.

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Одна из задач проекта "Учебная аптека "Подорожник" - это обмен опытом фармацевтов: работники смогут приезжать на определенный период времени в учебную аптеку и повышать свою квалификацию, что сопровождает их развитие как специалистов отрасли.

Сеть аптек "Подорожник" является лидером возможностей для фармацевтов. За 2023 год более 500 фармацевтов стали заведующими аптеки, 50 заведующих перешли на позицию регионального руководителя. Кроме того, они могут развиваться по другим направлениям в центральном офисе. 

Проект "Учебная аптека" предлагает не только уникальные возможности для студентов и работников, но и качественное обслуживание для клиентов. Для посетителей аптеки обслуживание может занять немного больше времени. При этом аптека гарантирует качество и соответствие всех услуг самым высоким стандартам. И именно открытый для клиентов формат аптеки обеспечивает эффективную практику для молодежи, поскольку она максимально погрузится в сферу фармации.   

Эта инициатива "Подорожника" является шагом вперед в развитии фармацевтической опеки и профессии в целом, открывает новые возможности для молодых специалистов и повышает уровень обслуживания в аптеках по всей стране.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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