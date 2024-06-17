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В Україні відкрили перший проєкт "Навчальна аптека "Подорожник" з інноваційний підходом

Київ • УНН

 • 102448 перегляди

Аптека розпочала свою роботу у Львові, її ініціатором та організатором стала найбільша мережа аптек “Подорожник”.

В Україні відкрили перший проєкт "Навчальна аптека "Подорожник" з інноваційний підходом

В Україні відкрили перший проєкт "Навчальна аптека "Подорожник" з інноваційний підходом. Аптека розпочала свою роботу у Львові, її ініціатором та організатором стала найбільша мережа аптек "Подорожник".

Проєкт розроблений для максимально ефективної взаємодії студентів, працівників і клієнтів. Адже студенти матимуть можливість не лише здобувати теоретичні знання, а й застосовувати їх на практиці в роботі аптеки, відпускаючи ліки клієнтам. Для цього у аптеці створили всі необхідні умови – класи для навчання, велика матеріальна кімната та торговий зал, кухня, на якій можна поїсти й відпочити.  

За кожним студентом-практикантом буде закріплений особистий досвідчений фармацевт компанії. Це забезпечить індивідуальний підхід та допоможе студентам швидше адаптуватися та освоїти необхідні професійні навички. Окрім цього, це пришвидшить вивчення компетенцій з надання якісного сервісу для клієнтів.

Ми вважаємо своєю місією і ціллю не тільки постійне підвищення кваліфікації фармацевтів, виведення їх на новий рівень, а, в першу чергу, людяне спілкування з клієнтами. Фармація – це про фармопіку, бо до нас люди приходять за допомогою, і ми маємо її надати. Окрім того, ми хочемо популяризувати професію фармацевта. Робимо гарні аптеки – місця, в яких хочеться працювати. Ми показуємо, що фармація може бути і веселою, і гарною. Цей проєкт аптеки – перший. У перспективі ми хочемо, щоб в усій нашій країні, в кожному обласному центрі була мінімум одна навчальна аптека. Я вірю в те, що це початок, що ми будемо змінювати галузь, робити її цікавою і престижною для наших студентів

– розповів під час відкриття СЕО мережі аптек “Подорожник” Тарас Коляда. 

Проєкт також створено з метою ефективної адаптації фармацевтів-початківців до реальних умов роботи в аптеці. Завдяки аптеці такого формату працівники мережі зможуть вивчати нові продукти, обмінюватися досвідом та ін. Невідʼємною частиною проєкту є заходи, спрямовані на ознайомлення з професією фармацевта, культурою споживання ліків для клієнтів та загалом підняття престижу професії.

"Відкриття першої навчальної аптеки аптечної мережі "Подорожник" – дуже зворушливо, красиво, продумано. Видно, що люди вклали свої знання, досвід, бажання розвивати таку важливу для нас усіх професію фармацевта. Дуже дякую керівництву, менеджменту компанії "Подорожник" за те, що вони зробили такий гарний навчальний центр. Сподіваюся, що такі починання будуть розвиватися, тому що вони дійсно потрібні. Адже хороші фахівці – це наше майбутнє, майбутнє країни. Для наших дітей, студентів я бажаю обрати собі правильну професію, яка є важливою і потрібною. Дійсно відчути, що це той фах, який би вони хотіли б обрати. Це буде дуже важливо для нашого міста, країни та держави. Тому закликаю всіх прийти в цю аптеку, подивитися, побачити, як тут все красиво, навчитися і дійсно відчути, що це є ваша професія", – розповіла начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко, яка відвідала відкриття.

Одне із завдань проєкту "Навчальна аптека "Подорожник" – це обмін досвідом фармацевтів: працівники зможуть приїжджати на певний період часу в навчальну аптеку й підвищувати свою кваліфікацію, що супроводжує їх розвиток як спеціалістів галузі.

Мережа аптек "Подорожник" є лідером можливостей для фармацевтів. За 2023 рік понад 500 фармацевтів стали завідувачами аптеки, 50 завідувачів перейшли на позицію регіонального керівника. Окрім того, вони можуть розвиватися за іншими напрямками у центральному офісі. 

Проєкт "Навчальна аптека" пропонує не лише унікальні можливості для студентів та працівників, а й якісне обслуговування для клієнтів. Для відвідувачів аптеки обслуговування може зайняти трохи більше часу. При цьому аптека гарантує якість і відповідність всіх послуг найвищим стандартам. І саме відкритий для клієнтів формат аптеки забезпечує ефективну практику для молоді, оскільки вона максимально порине в сферу фармації.   

Ця ініціатива "Подорожника" є кроком вперед у розвитку фармацевтичної опіки та професії в цілому, відкриває нові можливості для молодих спеціалістів і підвищує рівень обслуговування в аптеках по всій країні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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