В Украине ограничили доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров
Киев • УНН
Кабинет министров ограничил доступ к данным предприятий ОПК из публичных реестров на время военного положения. Это решение направлено на защиту украинских оружейников от российских атак и диверсий.
Кабинет министров на время действия военного положения принял решение ограничить доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Усиливаем защиту украинских оружейников от российских атак и диверсий. По запросу производителей правительство приняло решение ограничить доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях
По ее словам, сокрытие данных произойдет именно из публичных агрегаторов, чтобы любой не смог получить эти данные.
Заложили предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно на время действия военного положения
Напомним
Кабинет министров возобновил работу электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов Министерства обороны, который не работал после ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.