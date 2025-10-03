В Україні обмежили доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів
Київ • УНН
Кабінет міністрів обмежив доступ до даних підприємств ОПК з публічних реєстрів на час воєнного стану. Це рішення спрямоване на захист українських зброярів від російських атак та диверсій.
Кабінет міністрів на час дії воєнного стану ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій. На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності
За її словами, приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані.
Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану
