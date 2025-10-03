$41.280.05
В Україні обмежили доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Кабінет міністрів обмежив доступ до даних підприємств ОПК з публічних реєстрів на час воєнного стану. Це рішення спрямоване на захист українських зброярів від російських атак та диверсій.

В Україні обмежили доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів

Кабінет міністрів на час дії воєнного стану ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій. На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності 

- повідомила Свириденко.

За її словами, приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані.

Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану 

- додала Свириденко.

Нагадаємо

Кабінет міністрів відновив роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міністерства оборони, який не працював після ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Міністерство оборони України