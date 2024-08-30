В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

Служба безопасности сообщила о подозрении путинскому "куратору" временно оккупированных регионов Украины, первому заместителю руководителя администрации президента рф, который способствует войне против Украины, сергею кириенко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что чиновник уже много лет является доверенным лицом путина и входит в его ближайшее окружение.

После начала полномасштабного вторжения рф глава кремля назначил кириенко "куратором" временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Там он координирует деятельность оккупационных администраций страны-агрессора, в частности в "кадровых" вопросах, - говорится в сообщении.

По материалам дела, начиная с мая 2022 года именно кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции временно захваченных территорий Украины в "законодательное поле" россии. В частности, кириенко принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов страны-агрессора и отвечал за итоги "голосования".

А осенью 2023 года он лично вручал гауляйтерам пасечнику, сальдо и пушилину "документы" на назначение их руководителями местных оккупационных органов россии.

Также фигурант уполномочен на координацию медиа-ресурсов кремля, которые навязывают идеологию рашизма на временно захваченной части территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили кириенко о заочном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны);

ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти, повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию рф против Украины, совершенные должностным лицом повторно с использованием СМИ);

чч. 1, 2 ст. 332-2 (пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска через государственную границу Украины совершенное повторно).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

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